На авто, и «в масле» Свежий выпуск 681 Ада ДЕМИНА, Астана

По информации специалистов банка, все чаще заемщики делают выбор в пользу покупки новых авто. Неоспоримые плюсы такого предпочтения – скорость оформления кредита и минимальный пакет документов. Уехать на своем новом автомобиле можно в течение нескольких дней после обращения к менеджерам банка, подчеркивается в сообщении его пресс-службы.

Кстати, нередко развитие автопрома и объем продаж являются своего рода индикатором состояния экономики и уровня доходов населения. И этот показатель, согласно данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, в зеленой зоне роста: за последние 4 года доля автопрома в структуре ВВП страны увеличилась в 4,5 раза. Это позволило создать более 120 тыс. новых рабочих мест и увеличить среднюю заработную плату в отрасли до 157 000 тенге.



