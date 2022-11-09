На авто с нарисованными госномерами разъезжал житель Семея

Автомобиле с нарисованными государственными номерами обнаружили в городе Семее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Водитель в Семее сделал госномер на свою машину Daewoo Nexia из листа бумаги.

Публикацию об «оригинальном» авто в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили сотрудники Департамента полиции Абайской области.

Водителем-«художником» оказался 28-летний мужчина.

В отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи «Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке».

Авто водворено на штрафстоянку.