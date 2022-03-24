Общество
На автотрассах во всех регионах Казахстана продолжаются противопаводковые мероприятия
Демченко Марина
корреспондент

Несмотря на то что в нынешнем году зима была малоснежной, и большой воды не ожидается, дорожные рабочие очищают водопропускные сооружения, чтобы не допустить подтоплений и разрушения дорожного полотна. В паводкоопасных местах организовано круглосуточное дежурство. Дороги ежедневно патрулируются, дорожно-технические сооружения осматриваются.

– Наша задача – обеспечить безопасное движение по дорогам республиканского значения, в том числе в весенне-паводковый период. На особый кон­троль взято 428 потенциально опасных дорожных участков, 93 моста и 819 водопропускных труб. За объектами закреплено 747 единиц специальной дорожно-эксплуатационной техники, – рассказал в ходе пресс-тура начальник управления по безопасности дорожного движения ТОО ­«Казахавтодор» Айдын Абдрахманов.

По его словам, на всех дорогах республиканского значения продолжаются работы по очистке проезжей части, обочин. Отверс­тия водопропускных труб и подмостовые зоны освобождаются от снега и льда.

На сегодняшний день из имею­щихся 12 тыс. водопропускных труб открыто более половины. На объектах работают 2 800 дорожных рабочих.

При проведении противопаводковых мероприятий учитываются погодные климатические условия в регионах, результаты многолетних наблюдений за паводками и рекомендации «Казгидромета» и МЧС. В ходе пресс-тура журналисты из столицы проехали до 173 км автодороги Нур-Султан – Павлодар.

По словам главного инженера ДЭУ-92 города Ерейментау Акмолинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» Фархата Миерманова, эта трасса – одна из важнейших транспортных артерий страны. На 173-м километре дороги по обе ее стороны расположены населенные пункты Тасбака, Сайдалы и Сарыадыр, пять пастбищ, несколько водоемов, включая озеро Коржынкол.

Местность здесь рельефная. В трех километрах от автотрассы расположена система озер, связанных между собой речушками. Сейчас вся равнина похожа на безбрежный белый океан: нет границ между пастбищами и озерами, только на горизонте ее очерчивают белые шапки сопок. Но уже на днях снег начнет таять, и все ручьи с сопок устремятся вниз, к дороге. Озера наполнятся, переполнятся пересыхающие летом русла мелких речушек.

– Весной здесь, в низине, по обе стороны дороги, скапливается много воды. Ежегодно мы этому уделяем много внимания, потому что уровень воды поднимается. Если участок дороги затопит, населенные пунк­ты окажутся отрезанными от всего мира, – рассказал Фархат Миерманов.

На этом стратегически важном участке автотрассы в паводковый период переток талых вод обеспечивают две огромные трубы. В летнее засушливое время они служат в качестве скотопрогонных сооружений или для проезда транспорта по полевым дорогам, связывая села, расположенные по обе стороны автобана. Тут же расположены вспомогательные трубы меньшего диаметра, которые рабочим приходится очищать вручную.

– Во время паводков дорожное покрытие переувлажняется. Чтобы его сохранить, ежегодно вводится ограничение движения для грузового и крупногабаритного автотранспорта с нагрузкой на ось свыше 8 тонн. С 1 марта по 1 апреля оно действует на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказканский регион), Кызылординской, Мангистауской и Южно-Казахстанской областей. С 23 марта по 1 мая – в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, – сообщил Айдын Абдрахманов.

Поскольку некоторые участки дорог первой категории местами переходят в дороги более низкой категории, дорожники призывают водителей не превышать нагрузку на ось, так как грузовые фуры буквально разминают полотно своими колесами.

К сожалению, водителей, которые пренебрегают этим требованием, много. В весенне-паводковый период особенно сильно страдает щебнистая дорога 4-й категории Жезказган – Павлодар. Уже на днях сотрудники «Казахавтодора» совместно с дорожной и транспортной полицией начнут патрулировать республиканские дороги на предмет предотвращения перегруза транзитного транспорта.

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