​На азиатском татами

Обе казахстанские сборные поднялись на третью ступеньку пьедестала почета, а в первые два дня у наших мастеров татами были и более престижные награды. Чемпионами континента в столице Узбекистана были объявлены наши Отгонцецег Галбадрах (весовая категория до 48 кг), Мариан Урдабае­ва (63 кг) и Елдос Сметов (60 кг). Серебряные медали в Казахстан увезли Дидар Хамза (73 кг) и Гульжан Исанова (свыше 78 кг), бронзовых наград удостоены Елдос Жумаканов (66 кг), Азиз Калкаманулы (81 кг), Максим Раков (100 кг) и Ержан Шынкеев (свыше 100 кг).

Казахстанских любителей дзюдо теперь ждет крупный международный турнир серии Гран-при в Алматы (13–15 мая).

Приветливый Сонгкхла

Городок Сонгкхла на юге Таиланда и его жители беззаветно преданы пляжному волейболу еще с конца прошлого века. Именно там зарож­далась история ныне очень популярного Азиатского тура, одним из этапов которого всегда были соревнования Samila Open. Частенько в Сонгкхла побеждали и занимали призовые места казахстанские пляжники.

Так случилось и на этот раз. Наш сильнейший мужской дуэт (Алексей Сидоренко – Александр Дьяченко), обыграв в финальном матче в двух сетах чемпионов Азии 2016 года и своих принципиальных соперников – австралийцев Криса Макхью и Айзека Капу, стал победителем турнира. В женских соревнованиях бессменные лидеры сборной Казахстана Татьяна Машкова и Ирина Цимбалова второй год подряд провозглашены бронзовыми призерами Samila Open.

Приедем к друзьям

Предстоящая в Алматы 28-я Всемирная зимняя универсиада вызывает большой интерес в спортивных кругах всего мира. На днях исполнительный директор Российского студенческого спортивного союза Дмитрий Киселев на Генеральной ассамблее Европейской ассоциации студенческого спорта во Вроцлаве отметил важность участия атлетов РФ в подобных стартах. По его словам, Универсиада-2017 даст возможность оценить выступления молодых спортсменов и начать формировать будущий олимпийский резерв.

«Исторически так сложилось, – отметил Д. Киселев, – что Россия к участию во всемирных универсиадах относится очень серьезно. Это отличная возможность посмотреть молодых спортсменов в деле. Мы стараемся участвовать во всех видах спорта, даже в тех, где не очень блистаем на мировой арене, и потому сборная России на Студенческие игры всегда заявляет максимальные составы. В Алматы у нас поедут около 300 спортсменов. Казахстан – наш партнер, с которым мы давно дружим и тесно сотрудничаем, поэтому участие в предстоящей в Алматы универсиаде для нас является особенным».

«Бронзовый» финиш

В столице Беларуси завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юношей до 18 лет (дивизион I, группа А). В предпоследнем матче сборная Казахстана, замахнувшаяся на третье место, со счетом 3:2 обыграла сверстников из Норвегии, причем победа досталась ей после исполнения серии буллитов.

В этой игре особо отличился Саян Данияр, забросивший все три шайбы. Ну а на самом финише турнира была повержена команда Австрии – 5:2 (Саян Данияр, Адиль Бекетаев, Адильбек Джангазинов, Артем Синицын и Александр Борисевич).

В итоговом минском протоколе команды расположились в следующем порядке: Беларусь – 12 очков, Германия – 11, Казахстан – 9, Франция – 6, Норвегия – 4, Австрия – 3. Оргкомитет чемпионата назвал лучшим нападающим этих соревнований Саяна Данияра.