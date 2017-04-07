На АЗС "КазМунайГаз" в Астане начала работать система электронных талонов

Общество
1901
Ботагоз Балтабаева
Фото с сайта kapital.kz
На автозаправочных станциях "КазМунайГаз" в Астане в пилотном режиме начала работать система электронных талонов, сообщает Kazpravda.kz.

Система позволяет покупателю после внесения оплаты получить талон с кодом, уже присвоенным каждому конкретному покупателю в электронной базе данных. Распечатав электронный талон, покупатель получит заданный объем топлива на АЗС "КазМунайГаз". 

В дальнейшем система предусматривает считывание кода электронного талона с мобильного телефона.

Ранее сообщалось, что сеть автозаправочных станций "КазМунайГаз" в преддверии весны и весенних праздников снижала цены на дизельное топливо. С 28 февраля стоимость дизельного топлива на всей сети КМГ составила 128 тенге за литр.

Популярное

Все
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
Казахстанцы хотят больше времени проводить с семьей
Прошлое как точка опоры для будущего
Сохраняя беспристрастность и объективность
Учителя региона встретились с международными экспертами
Монооперу «Толық адам. Ой толғау. Хәкім Абай» представили в Астане
Ошибка арбитров повлияла на результат
Выпущена марка в честь Бибигуль Тулегеновой
Через зеркало сатиры
Искусственный интеллект в помощь
Лови волну!
Трудов высокая оценка
«Қорғау» помогает задерживать водителей-должников
Заслуженная награда Женисгуль Даулетовой
Спекулянтов и мошенников отслеживают онлайн
Как на пороховой бочке
Более тысячи человек участвуют в проекте «Серебряный возраст»
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Назад в будущее
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Грустные думки аграрные
Возврат активов: более 28 млрд тенге выделят для больницы в Риддере
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Искренность – сердце искусства
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Президент подписал закон по реформированию судебной системы РК
Здесь растят специалистов XXI века
Дорога всегда прокормит
Президент Венгрии – Токаеву: «Алма» на нашем языке тоже означает яблоко»
О превратностях судьбы, вере и любви
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве

Читайте также

Единое время оптимально для общественных систем и инфрастру…
Казахстанцы хотят больше времени проводить с семьей
Волонтеров года определили в республике
Торг неуместен

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]