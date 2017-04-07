На АЗС "КазМунайГаз" в Астане начала работать система электронных талонов

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На автозаправочных станциях "КазМунайГаз" в Астане в пилотном режиме начала работать система электронных талонов, сообщает Kazpravda.kz
.
Система позволяет покупателю после внесения оплаты получить талон с кодом, уже присвоенным каждому конкретному покупателю в электронной базе данных. Распечатав электронный талон, покупатель получит заданный объем топлива на АЗС "КазМунайГаз".
В дальнейшем система предусматривает считывание кода электронного талона с мобильного телефона.
Ранее сообщалось, что сеть автозаправочных станций "КазМунайГаз" в преддверии весны и весенних праздников снижала цены
на дизельное топливо. С 28 февраля стоимость дизельного топлива на всей сети КМГ составила 128 тенге за литр.