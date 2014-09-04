На Байконуре идет подготовка к первому после майской аварии пуску "Протона"

Как сообщает ИТАР-ТАСС
со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса, специалисты Центра
имени Хруничева провели операции по проверке и сборке блоков
ракеты-носителя и приступили к комплексным испытаниям трех ступеней
"Протона".
Завершены также функциональные и электрические проверки
разгонного блока "Бриз-М", выполнена заправка баков высокого давления
компонентами топлива. В настоящее время разгонный блок готов к стыковке с
космическим аппаратом.
"Это будет пятый космический запуск 2014 года с использованием
ракеты-носителя "Протон", – уточнили в пресс-службе. – В настоящее время
в монтажно-испытательном корпусе проводятся пневматические испытания
ракеты".
Стартовавший 16 мая с Байконура "Протон-М" со спутником связи
"Экспресс-АМ4Р" на борту сгорел в плотных слоях атмосферы. Головная
часть в составе разгонного блока "Бриз-М" и спутником не успела
отделиться от ракеты, и аппарат не был выведен на орбиту. Причиной
аварии стало разрушение подшипника в турбонасосном агрегате рулевого
двигателя 3-й ступени ракеты.