На Байконуре идет подготовка к первому после майской аварии пуску "Протона"

Технологии
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Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса, специалисты Центра
имени Хруничева провели операции по проверке и сборке блоков ракеты-носителя и приступили к комплексным испытаниям трех ступеней "Протона".

Завершены также функциональные и электрические проверки разгонного блока "Бриз-М", выполнена заправка баков высокого давления компонентами топлива. В настоящее время разгонный блок готов к стыковке с космическим аппаратом.

"Это будет пятый космический запуск 2014 года с использованием ракеты-носителя "Протон", – уточнили в пресс-службе. – В настоящее время в монтажно-испытательном корпусе проводятся пневматические испытания ракеты".

Стартовавший 16 мая с Байконура "Протон-М" со спутником связи "Экспресс-АМ4Р" на борту сгорел в плотных слоях атмосферы. Головная часть в составе разгонного блока "Бриз-М" и спутником не успела отделиться от ракеты, и аппарат не был выведен на орбиту. Причиной аварии стало разрушение подшипника в турбонасосном агрегате рулевого двигателя 3-й ступени ракеты.

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