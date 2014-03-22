На берегу седого Каспия

Общество
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В нынешнем году юрты установили на новой набережной, которую открыли совсем недавно. На берегу Каспия мастерство и талант показали городские художественные коллективы и представители этнокультурных объединений. В текущем году акцент сделали на всех тюркских народах, которые отмечают этот праздник весны. Каждое из этнокультурных объединений на Хан-базаре представило свои блюда, которые могли попробовать все желающие, и ярмарку с ярким национальным колоритом. Собравшихся на набережной поздравил аким Мангыстауской области Алик Айдарбаев. 

– Мы продолжаем добрую традицию всей страной встречать Нау­рыз. От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником весны. Сохранив лучшие традиции предков, этот праздник олицетворяет для нас дружелюбие и терпимость. Его отмечают все национальности, это наш общий всенародный праздник. Благодаря ему мы осознаем себя большой сплоченной семьей. Поэтому глубокий смысл весеннего праздника нам особенно близок и понятен, – сказал глава региона. 

У белоснежных юрт, которые установили крупные организации, общественные объединения, учреждения, с раннего утра готовили бешбармак, наурыз-коже и жарили румяные баурсаки. Много горожан собралось у юрты этнокультурных объединений области. Здесь грузины в бурках и папахах, башкиры в малахаях, татары в тюбетейках, девушки-осетинки в белоснежных длинных платьях, украинки в вышиванках завели хоровод под казахские песни. В пляс пустились даже люди, просто гулявшие по набережной. 

– Это праздник мира, дружбы, доб­ра и весны. Я считаю, что наш Казахстан – самая прекрасная земля, где живет более 130 национальностей, и все мы любим нашу Родину. Я рада, что мы отмечаем Наурыз ярко, красиво. Всех поздравляю с этим замечательным праздником, желаю здоровья, счастья, благополучия. Я всегда говорила, что у нас самое яркое солнце, и пусть каждый лучик войдет в каждый дом только теплом и добром, – пожелала всем казахстанцам председатель актауского филиала республиканского общественного объединения «Ассоциация корейцев Казахстана» Раиса Маденова. 

В юртах и палатках кормили всех желающих горячим пловом, баурсаками и угощали ароматным горячим чаем. Это было кстати, так как погода немного подвела, с моря подул холодный ветер. Но даже, несмотря на ненастную погоду, на набережной собрались тысячи людей. Народные гуляния закончились только поздним вечером... 

Ольга ЗОЛОТЫХ,
фото автора
Мангыстауская область

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