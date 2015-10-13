На безвозмездной основе

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Фарида АХМЕТОВА, Астана
Как сообщила пресс-служба Минобороны, по итогам встречи было подписано соглашение между нашей страной и КНР об оказании на безвозмездной основе технической помощи Вооруженным силам РК. Соглашение предусматривает передачу седельных тягачей с тралами и погрузочно-разгрузочной платформы. Также Имангали Тасмагамбетов пригласил китайских представителей принять участие в Международной выставке военной техники и вооружения «КАДЕКС-2016», которая состоится в июне 2016 года в Астане.
Важный аспект взаимодействия двух стран – совместная подготовка и обмен опытом в сфере повышения потенциала по противодействию ассиметричным угрозам (подразделения спецназа). Казахстан также заинтересован в организации совместных мероприятий по горной подготовке, подготовке боевых пловцов, действиям спецподразделений в городских условиях. Планируется, что уже в ближайшее время на территории Китая и Казахстана состоится совместное ротно-тактическое антитеррористическое учение.
Кроме того, важную роль во взаи­модействии двух стран занимает сфера военного образования. На сегодня казахстанские военнослужащие обучаются в военных учебных заведениях народно-освободительной армии Китая, а также на курсах подготовки по различным специальностям.

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