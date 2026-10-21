На благо будущих поколений

Экология
Николай Николаев

На всемирно известном курорте Шымбулак, входящем в состав Алматинского горного кластера, прошла экологическая акция в рамках проекта «Шыршалы» («Еловый лес»). Посадка тянь-шанских елей (ели Шренка) – это долгосрочная экологическая инициатива горного курорта, стартовавшая в прошлом году в партнерстве с Иле-Алатауским национальным природным парком. Цель проекта – восстановление лесного массива в Малоалматинском ущелье, пострадавшего во время разрушительного урагана 2011 года.

фото пресс-службы акимата Алматы

В ходе акции на склонах ущелья высадили 560 тянь-шанских елей. Из них 60 саженцев были предос­тавлены Казахстанской национальной федерацией клубов ЮНЕСКО, присоединившейся к инициативе.

Ель Шренка хорошо адаптирована к условиям высокогорья и является естественным представителем флоры в данной местности. Она достигает высоты более 40 м, вырастая в среднем на 10–15 см в год, и живет до 300 лет.

– Сохранение горных лесов – общая задача жителей Алматы. Молодежь и студенты города высадили около двух тысяч елей Шренка в урочище Кок-Жайлау. На курорте Шымбулак также ведется постоянная работа по сохранению и восстановлению леса. Мы продолжим сажать деревья и на других участках кластера. Именно такой последовательный экологичный подход должен сопровождать развитие горной инфраструктуры, – отметила руководитель управления туризма Алматы Галия Токсеитова.

Специалисты Иле-Алатауского национального природного парка еще до начала реализации проекта провели анализ почвы и дали рекомендации по подбору саженцев, наиболее подходящих для условий ущелья. Особого внимания к себе потребовала каменистая почва. Поэтому установили систему капельного орошения, которая помогает поддерживать необходимую влажность почвы.

– Благодаря профессиональной работе специалистов мы обеспечили почти стопроцентную приживае­мость прошлогодних 500 саженцев. Второй этап проекта «Шыршалы» – возможность расширить эту работу, зону посадок мы увеличили более чем вдвое. Наша задача – вырастить деревья, которые станут достоянием будущих поколений казахстанцев, – подчеркнул генеральный директор горного курорта Шымбулак Ринат Абдрахманов.

На пандусе базовой станции «Шымбулак» молодежь представила экологические проекты клубов ЮНЕСКО Алматы и провела тематические мастер-классы.

– Когда бизнес, молодежь и специа­листы объединяются ради общей цели, реальные изменения становятся возможными. Символично, что инициатива проходит на горном курорте Шымбулак. Вместе с нашими партнерами мы вносим вклад в восстановление горной экосистемы и сохранение природного наследия Заилийского Алатау для будущих поколений, – добавила вице-президент Казахстанской национальной федерации клубов ЮНЕСКО Сабина Акжарова.

31 октября посадка деревьев запланирована в Бутаковском ущелье.

#Алматы #акция #экология #проекты #Шыршалы

Популярное

Все
Между узнаваемостью и неизвестностью
Наша шпага – сильнейшая в мире!
Жить без ограничений
Первый школьный военный оркестр
Участницы Итогового турнира WTA
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Курс на развитие
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Не просто выслушать, а найти решение
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Король и Королева Бельгии вылетели в Алматы
Ставка на передовые технологии
Требуется комплексный подход
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
Досадная осечка в Хабаровске
«Барыс»: три победы и одна осечка
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Поэтический мир Куляш Ахметовой
Читать, размышлять, спорить
Голос эпохи
Доить, так с музыкой!
Экологическая культура впервые возведена в ранг конституционных принципов Казахстана - Токаев на саммите в Ереване
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Международная волонтерская неделя открылась в Кызылорде
Экологизация производства: баланс между ресурсосбережением …
Мандарины зимой и роботы под водой
Жителей Атырау беспокоит качество воздуха

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]