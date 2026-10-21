На благо будущих поколений
Николай Николаев
На всемирно известном курорте Шымбулак, входящем в состав Алматинского горного кластера, прошла экологическая акция в рамках проекта «Шыршалы» («Еловый лес»). Посадка тянь-шанских елей (ели Шренка) – это долгосрочная экологическая инициатива горного курорта, стартовавшая в прошлом году в партнерстве с Иле-Алатауским национальным природным парком. Цель проекта – восстановление лесного массива в Малоалматинском ущелье, пострадавшего во время разрушительного урагана 2011 года.