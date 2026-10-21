На благо будущих поколений

В ходе акции на склонах ущелья высадили 560 тянь-шанских елей. Из них 60 саженцев были предос­тавлены Казахстанской национальной федерацией клубов ЮНЕСКО, присоединившейся к инициативе.

Ель Шренка хорошо адаптирована к условиям высокогорья и является естественным представителем флоры в данной местности. Она достигает высоты более 40 м, вырастая в среднем на 10–15 см в год, и живет до 300 лет.

– Сохранение горных лесов – общая задача жителей Алматы. Молодежь и студенты города высадили около двух тысяч елей Шренка в урочище Кок-Жайлау. На курорте Шымбулак также ведется постоянная работа по сохранению и восстановлению леса. Мы продолжим сажать деревья и на других участках кластера. Именно такой последовательный экологичный подход должен сопровождать развитие горной инфраструктуры, – отметила руководитель управления туризма Алматы Галия Токсеитова.

Специалисты Иле-Алатауского национального природного парка еще до начала реализации проекта провели анализ почвы и дали рекомендации по подбору саженцев, наиболее подходящих для условий ущелья. Особого внимания к себе потребовала каменистая почва. Поэтому установили систему капельного орошения, которая помогает поддерживать необходимую влажность почвы.

– Благодаря профессиональной работе специалистов мы обеспечили почти стопроцентную приживае­мость прошлогодних 500 саженцев. Второй этап проекта «Шыршалы» – возможность расширить эту работу, зону посадок мы увеличили более чем вдвое. Наша задача – вырастить деревья, которые станут достоянием будущих поколений казахстанцев, – подчеркнул генеральный директор горного курорта Шымбулак Ринат Абдрахманов.

На пандусе базовой станции «Шымбулак» молодежь представила экологические проекты клубов ЮНЕСКО Алматы и провела тематические мастер-классы.

– Когда бизнес, молодежь и специа­листы объединяются ради общей цели, реальные изменения становятся возможными. Символично, что инициатива проходит на горном курорте Шымбулак. Вместе с нашими партнерами мы вносим вклад в восстановление горной экосистемы и сохранение природного наследия Заилийского Алатау для будущих поколений, – добавила вице-президент Казахстанской национальной федерации клубов ЮНЕСКО Сабина Акжарова.

31 октября посадка деревьев запланирована в Бутаковском ущелье.