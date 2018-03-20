​На благо госслужбы

Представители 10 стран, включая государства Европы, Центральной Азии и Кавказа, обсудили системы оплаты труда госслужащих в регионе. Международный семинар по этой теме провел Астанинский хаб в сфере государственной службы.

С приветственными выс­туплениями на семинаре выступили председатель управляющего комитета Астанинского хаба Алихан Байменов, председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев и заместитель постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане Мунхтуя Алтангерел. Но прежде было зачитано поздравление от имени руково­дителя Администрации Президента РК Адильбека Джаксыбекова по случаю 5-летия создания Астанинского хаба в сфере госслужбы. «На сегодня хаб стал признанной международной организацией, объединяющей 38 стран. На его диалоговой площадке вырабатываются решения, направленные на наращивание институционального и человеческого потенциала государственной службы в странах-участницах. Благодаря поддержке хаба в 2017 году экспертами ОЭСР впервые был подготовлен сравнительный анализ государственной службы Казахстана и стран ОЭСР, содержащий анализ текущего состояния государственной службы и рекомендации по ее реформированию», – сказано в поздравлении.

Между тем выступающие отметили, что совершенствование системы оплаты труда является актуальной темой не только в Казахстане, но и в странах региона. Как сказал Алихан Байменов, в период пилотирования очень важно выявлять риски и проблемы с точки зрения интересов общества и госслужбы, чтобы система была справедливой, прозрачной, мотивирующей.

– Важно изучить современные процессы в мировой прак­тике и достижения отдельных стран. Обмен опытом представителей правительства в этом нап­равлении поз­волит принять всесторонне продуманные решения, – отметил Алихан Байменов.

По поручению Президента РК при поддержке Астанинского хаба разработана новая система оплаты труда госслужащих. По решению Правительства с начала 2018 года начата ее пилотная апробация в акимате города Астаны, Мангистаус­кой области, Министерст­ве юстиции и в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции.