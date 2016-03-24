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На благо государства и общества
От лица предпринимателей Казахстана поздравляю партию «Нур Отан» с блестящей победой на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан.
Успех партии – это показатель авторитета Лидера нации, народной поддержки курса реформ и программы антикризисного реформирования.

Убедительные результаты выборов еще раз доказали высокое доверие к ведущей политической силе страны, представляющей интересы большинства граждан Казахстана.
Уверены, партия достойно воплотит в жизнь все заявленные в предвыборной программе задачи, обеспечив эффективную реализацию проводимых в государстве Пяти институциональных реформ.
С пожеланием успехов и плодотворной работы в новом Парламенте председатель совета Форума предпринимателей Казахстана Раимбек БАТАЛОВ

Женский клуб «Астана-Байтерек» поздравляет Лидера нации Нурсултана Назарбаева и всех членов партии «Нур Отан» с заслуженной победой на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан.

Считаем, что победа ведущей политической партии страны будет способствовать реализации своевременных эффективных антикризисных мер и формированию благоприятных условий для внедрения программы институциональных реформ в Республике Казахстан.

Результаты состоявшихся выборов в очередной раз показали, что казахстанское общество сможет преодолеть все сложности, сплотившись вокруг Лидера нации.
Внеочередные выборы позволили нашей стране сформировать антикризисный Парламент в самом начале масштабной модернизации страны, консолидировали общество, в очередной раз подтвердив приверженность нашего государства демократическим ценностям, идеям единства и согласия.
Тамара ЛАВРИНЕНКО, председатель ОО «Клуб женщин «Астана-Байтерек»


От всей души поздравляем Главу государства, партию «Нур Отан», всех казахстанцев с победой на состоявшихся выборах главного законодательного органа страны.
Прошедшие выборы – это важный показатель незыб­лемости основ Конституции Республики Казахстан, обеспечивающей главное право наших граждан – участие в решении важнейших вопросов государственного строительства в Казахстане.

Сегодня, когда нестабильность мировых экономик и глобальный кризис подвергают многие развитые страны серьезным испытаниям, казахстанцы выражают высокое доверие партии Лидера нации, партии реальных дел – «Нур Отан».

Мы уверены, что новый депутатский корпус не только обеспечит дальнейшее совершенствование законодательной основы нашей страны, а также будет способствовать динамичному развитию всех сфер общест­венно-политической жизни государства.

Безусловно, работа нового состава Мажилиса Парламента и всех представительных органов в регионах придаст мощный импульс воплощению в жизнь заданного Главой государства курса институциональных реформ.
Шарипбай Утегенов, председатель общественного объединения «Союз ветеранов Афганистана и локальных войн Республики Казахстан» 

От лица нашей ассоциации поздравляю Лидера партии «Нур Отан» Нурсултана Назарбаева с бесспорной победой партии на выборах.
Все международные и казахстанские эксперты отметили открытость и прозрачность проведенного в стране выборного процесса, указав на атмосферу высокого доверия и честной политической борьбы, сложившейся в период электоральной кампании.

Казахстанцы своим большинством подтвердили приверженность политическому курсу Лидера нации, выразив высокое доверие партии «Нур Отан» для дальнейшего проведения президентских реформ.

Выборы стали демонстрацией сплоченности и солидарности казахстанцев в стремлении продолжить политику единства, стабильности и созидания.
От имени всех членов нашей организации желаю вновь избранным депутатам неиссякаемого заряда энергии и созидательной работы на благо дальнейшего развития нашего государства.
Юлия ДЕНИСЕНКО, ОЮЛ «Ассоциация центров исследования религий»

Республиканский союз детских организаций «Жулдыз» поздравляет Председателя партии «Нур Отан» Главу государства Нурсултана Абишевича Назарбаева с убедительной победой партии на прошедших выборах.

Народ Казахстана голосовал сердцем. Программа партии отражает все направления развития страны на ближайшую перспективу, в том числе социальную поддержку населения.
Представители нашей организации видят в реальных делах партии созидательную основу всех государственных инициатив в области охраны и поддержки материнства и детства.
Важно, что в составе законодательной власти нуротановцам предстоит многое сделать для продвижения главных реформ страны, обозначенных в Плане нации «100 конкретных шагов». Это соответствует ожиданиям большинства казахстанцев и представляет собой четкий алгоритм действий.

Желаем новому Парламенту продолжить намеченный курс социальных реформ и улучшения благосостояния всех казахстанцев!
Елена ДМИТРИЕНКО, президент ОО «Республиканский союз детских организаций «Жулдыз»

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