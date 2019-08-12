​На благо казахстанцев

В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была предоставлена информация о результатах работы по достижению ключевых производственных и финансовых показателей развития АО «Самрук-Казына».

Так, согласно представленному отчету по итогам первого полугодия, чистая прибыль составила 749 млрд тенге, увеличившись на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль и доходы от реализации составили 492 млрд тенге и 3,3 трлн тенге соответственно, продемонстрировав рост на 36 и 12% в сравнении с показателями 2018 года.

Отметив положительную динамику, Елбасы подчеркнул необ­ходимость активного участия фонда в реализации социальных проектов, направленных на повышение благосостояния казахстанцев.

Первый Президент особо акцентировал внимание на вопросе поддержки детей с ограниченными возможностями в рамках инициативы «Қамқорлық».

– Государством, акиматами, неправительственными организациями и бизнес-сообществом проводится большая работа по поддержке детей с особыми пот­ребностями. Однако в настоя­щее время функционирующие реабилитационные центры не удовлетворяют даже половину реальной потребности. Поэтому следует усилить работу в этом направлении, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы подчеркнул необходимость создания многопрофильных реабилитационных центров в регионах на базе действующей инфраструктуры, а также организации дополнительных ресурсных кабинетов поддержки инклюзии в общеобразовательных школах.

– «Самрук-Казына» всегда активно участвует в поддержке благотворительных проектов. Поэтому считаю, что холдинг мог бы принять участие в реализации и этой инициативы, – отметил Первый Президент.

Кроме того, фонду было поручено приступить к реализации образовательных проектов по поддержке и развитию талантливых детей из малообеспеченных семей в отдаленных регионах страны.

Также Нурсултан Назарбаев отметил важность реализации проектов в сфере медицины, нап­равленных на улучшение материальной базы медицинских центров и повышение кадрового потенциала отрасли, сообщила пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.