​На благо отрасли и региона

Кроме того, глава Правительства посетил ряд предприятий горно-металлургического комплекса, объектов «зеленой» энергетики и транспортной инфраструктуры.
Поздравляя с запуском металлургического завода, Аскар Мамин отметил значимость высокотехнологичного предприятия, использующего новейшие технологические разработки Индустрии 4.0, для дальнейшего социально-экономического развития региона и всей республики. На первом этапе здесь ежегодно планируется выплавлять 180 тыс. тонн полностью экспортоориентированного ферросилиция.
– В дальнейшем планируется увеличение выпуска продукции до 240 тысяч тонн ежегодно, – заметил Аскар Мамин, подчеркнув, что комплекс систем газоочистки и использование электрической энергии вместо угля практически полностью нейтрализуют вредные выбросы в атмосферу и, соответственно, минимизируют отрицательное влияние предприятия на окружающую среду.
Основной объем ферросилиция будет поставляться в Россию, Турцию, Южную Корею, США и страны Евросоюза. При этом доля казахстанского содержания в производстве готовой продукции составит более 94%.
На этапе строительства завода создано свыше полутора тысяч новых рабочих мест. В период эксплуатации будет открыто 350 постоянных рабочих мест с увеличением их числа до 550 при осуществлении второго этапа.
Премьер-министр отметил важную роль Карагандинской области в развитии обрабатывающей, металлургической, горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, машиностроения Казахстана.
– В Карагандинской области продолжается работа по диверсификации промышленности, модернизации системообразующих предприятий, привлечению инвестиций, – сказал Аскар Мамин, подчеркнув, что 93% от всех привлеченных инвестиций – частные, из которых половина – иностранные.
В области осуществляются 35 крупных инвестиционных проектов на сумму более 1 трлн тенге, 17 из которых – с иностранным участием. Рост инвестиций в первом полугодии 2019 года по региону достиг 72%.
В рамках рабочей поездки Премьер-министр также посетил предприятия по выпуску катодной меди, переработке и обогащению свинцово-серебряной руды месторождения Алайгыр и горно-обогатительный комплекс на базе месторождения Коктасжал. Осмотрел солнечную электростанцию «SES Сарань», ознакомился с реконструированной автомобильной дорогой Северный и Восточный обходы Караганды.
В ходе осмотра проекта по строительству железнодорожной линии Кокпекты – Карагайлы в обход озера Карасор протяженностью более 20 км главе Правительства было доложено и о ходе работ по восстановлению участка железной дороги, пострадавшего от паводков.