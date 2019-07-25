​На благо отрасли и региона

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Гурий Шедин

Кроме того, глава Правительства посетил ряд предприятий горно-металлургического комплекса, объектов «зеленой» энергетики и транспортной инфраструктуры.

Поздравляя с запуском металлургического завода, Аскар Мамин отметил значимость высокотехнологичного предприятия, использующего новейшие технологические разработки Индустрии 4.0, для дальнейшего социально-экономического развития региона и всей республики. На первом этапе здесь ежегодно планируется выплавлять 180 тыс. тонн полностью экспортоориентированного ферросилиция.

– В дальнейшем планируется увеличение выпуска продукции до 240 тысяч тонн ежегодно, – заметил Аскар Мамин, подчеркнув, что комплекс систем газоочистки и использование электрической энергии вместо угля практичес­ки полностью нейтрализуют вредные выбросы в атмосферу и, соответственно, минимизируют отрицательное влияние предприятия на окружающую среду.

Основной объем ферросилиция будет поставляться в Россию, Турцию, Южную Корею, США и страны Евросоюза. При этом доля казахстанского содержания в производстве готовой продукции составит более 94%.

На этапе строительства завода создано свыше полутора тысяч новых рабочих мест. В период эксплуатации будет открыто 350 постоянных рабочих мест с увеличением их числа до 550 при осуществлении второго этапа.

Премьер-министр отметил важную роль Карагандинской области в развитии обрабатывающей, металлургической, горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, машиностроения Казахстана.

– В Карагандинской области продолжается работа по диверсификации промышленности, модернизации системообразую­щих предприятий, привлечению инвестиций, – сказал Аскар Мамин, подчеркнув, что 93% от всех привлеченных инвестиций – частные, из которых половина – иностранные.

В области осуществляются 35 крупных инвестиционных проектов на сумму более 1 трлн тенге, 17 из которых – с иностранным участием. Рост инвестиций в первом полугодии 2019 года по региону достиг 72%.

В рамках рабочей поездки Премьер-министр также посетил предприятия по выпуску катодной меди, переработке и обогащению свинцово-серебряной руды месторождения Алайгыр и горно-обогатительный комп­лекс на базе месторождения Коктасжал. Осмотрел солнечную электростанцию «SES Сарань», ознакомился с реконструированной автомобильной дорогой Северный и Восточный обходы Караганды.

В ходе осмотра проекта по строительству железнодорожной линии Кокпекты – Карагайлы в обход озера Карасор протяженностью более 20 км главе Правительства было доложено и о ходе работ по восстановлению участка железной дороги, пострадавшего от паводков.

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