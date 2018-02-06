​На благо региона и республики

По словам генерального директора компании Ренато Мароли, прошедший год стал успешным для КПО по многим направлениям и отмечен рядом достижений и знаковых событий.

В прошедшем году, как отметил генеральный директор, исполнилось 20 лет с момента подписания Окончательного­ согла­шения о разделе продук­ции (ОСРП) – основного документа, регулирующего взаимоотношения между меж­дународным консорциумом КПО и Республикой Казахстан.

– К настоящему моменту компаниями-партнерами по КПО инвестировано более 23 миллиардов долларов в освоение Карачаганакского месторождения. При этом сумма прямых выплат в бюджет республики превысила 15 миллиардов долларов. Благодаря тесному взаимодействию с акиматом Западно-Казахстанской области и полномочным органом – ТОО PSA, Карачаганак, ставший проектом мирового класса и одним из флагманов нефтегазовой отрасли Казахстана, сегодня обеспечивает значительную долю денежных поступлений в бюджет страны, – подчеркнул Ренато Мароли.

В прошлом году КПО достигла впечатляющих показателей в сфере охраны труда, техники безопасности и экологии. В частности, в 2017 году были значительно снижены показатели общего травматизма, подлежащие учету (0,15 – рекордно низкая величина за всю историю проекта), сократились происшествия, связанные с потерей трудоспособности (0,11 – наилучшее достижение за ­последние 10 лет) и ДТП (0,05). В целом в минувшем году общее количество дорожных аварий уменьшилось на 36% в сравнении с предыдущим годом.

Показатель утилизации газа на Карачаганаке составил 99,92%, что также является достижением мирового уровня. В 2017 году объем газа, сожженного в факелах, равнялся всего 0,08% от общего объема газовой добычи, или 0,49 тонны на тысячу тонн добытого сырья.

При этом удельные выбросы парниковых газов составили 69 тонн на тысячу тонн жидких углеводородов, что на 4% ниже аналогичного показателя в 2016 году. Фактическое сокращение выбросов парниковых газов достигло 447 тыс. тонн СО2 за счет сокращения сжигания нефти и газа при скважинных операциях. Все вышеуказанные цифры опережают усредненные международные показатели нефтедобывающей промышленности (IOGP) на 54%.

– КПО придерживается принципов устойчивого развития и высочайших стандартов в области охраны окружающей среды во всех аспектах своей деятельности. Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на снижение ­выбросов загрязняющих веществ, утилизацию отходов и внедрение «зеленых» технологий. Всего за период с 1998 года КПО инвестировала 358 миллио­нов долларов в осуществление природоохранных мероприятий, – отметил Ренато Мароли.

В 2017 году КПО достигла рекордного уровня производства – 146 млн баррелей в нефтяном эквиваленте стабилизированных и нестабилизированных жидких углеводородов, сырого и топливного газа. При этом объем его обратной закачки для поддержания пластового давления составил 9,3 млрд кубометров, что примерно соответствует 49,1% от общего объема добываемого газа.

– В 2017 году КПО достигла беспрецедентного в истории Карачаганака объема добычи, что в свою очередь позволило получить дополнительную прибыль от реализации проекта для Республики Казахстан и компаний-партнеров по проекту, – подчеркнул Ренато Мароли.

Карачаганакское месторож­дение является одним из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире. Его расчетные балансовые запасы составляют 13,3 млрд баррелей жидких углеводородов (1,7 млрд тонн нефти и конденсата) и 60,2 трлн кубических футов (1,7 трлн куби­ческих метров) газа. На сегодня извлечено около 11% жидких углеводородов и 12% газа. В настоящее время на Карачаганаке эксплуатируются 115 добывающих и 17 нагнетательных скважин, а общий фонд насчитывает 441 скважину.

В 2017 году КПО завершила несколько социальных проектов в Западно-Казахстанской области. Ежегодно на эти цели компания выделяет 20 млн долларов. С момента подписания ОСРП общий объем инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры региона составил 342,5 млн долларов.

В декабре минувшего года компания успешно завершила переселение жителей сел Березовка и Бестау, которое было проведено согласно поста­новлению Правительства РК в связи с изменением границ санитарно-защитной зоны Карачаганакского месторождения.

В декабре того же года отчет КПО по устойчивому развитию за предыдущий год был признан победителем на VII конкурсе годовых отчетов рейтингового экспертного агентства RAEX. Это уже 9-й нефинансовый отчет КПО, выпущенный в соответствии с руководством Глобальной инициативы в области отчетности об устойчивом развитии.

По итогам 2017 года доля местного содержания КПО в поставках товаров, работ и услуг достигла 54,1%, что в денежном выражении составило около 400 млн долларов. В целом с момента подписания ОСРП в 1997 году доля местного содержания в закупках КПО превысила 6,54 млрд долларов.

Увеличение казахстанского содержания в кадрах также является одним их приоритетных направлений в деятельности компании. В 2017 году доля ее казахстанских сотрудников составила 95% от всех профессиональных работников и супервайзеров и 76% – руководящего звена. В целом с момента подписания ОСРП, КПО было инвестировано более 200 млн долларов в обучение казах­станских специалистов.

Подводя итоги года, Ренато Мароли отметил: «КПО обладает огромным созидательным потенциалом благодаря слаженной командной работе, профессионализму работников и непрестанному стремлению достичь новых высот. В числе наших приоритетных задач на следующий год – достижение максимальных показателей в области обеспечения промышленной безопасности и в производственной сфере».

– В своем стремлении к успеху мы будем укреплять сотрудничество с уполномоченными органами Казахстана на принципах взаимовыгодного парт­нерства, при общем желании обеспечить максимальную отдачу от вложенных инвестиций на благо и в интересах жителей региона и республики в целом, – сказал Ренато Мароли.