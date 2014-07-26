На большей части Казахстана в субботу пройдут дожди с грозами

Местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, лишь на юге и юго-востоке республики погода будет без осадков. Об этом сообщает Казгидромет.

"В Карагандинской, ночью - в Актюбинской, днем - в Кызылординской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град. В Акмолинской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, туман. В Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, ночью и утром - туман", - говорится в сообщении.

Днем в Алматинской, местами - Мангыстауской - областях ожидается сильная жара. На юге, юго-востоке, местами на западе, северо-западе и в центре республики сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.