На большей территории Казахстана ожидаются дожди

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 12-14 мая, передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, с ложбиной Западного циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики ожидаются дожди.

"На западе, северо-западе, юге, юго-востоке, ближе к 14 мая на севере и в центре страны, временами сильные дожди. По стране ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра, на юго-западе, юге Казахстана - пыльная буря", – говорится в сообщении.