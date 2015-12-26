На большом воздушном шаре

Воздушный шар может взлетать в небо при температуре до 20 градусов мороза. Осуществить мечту тех, кто желает увидеть родной город с высоты птичьего полета, помогает Бахтияр Жаниманов, офицер Во­оруженных сил РК. Он загорелся этой идеей два года назад, когда сам впервые поднялся в воздух, будучи в Бурятии. Теперь неповторимые эмоции дарит землякам.

Желающих немало, хотя назвать этот вид бизнеса прибыльным вряд ли получится. Мало того, что воздушный шар стоит огромных денег, так еще и затраты на его эксплуатацию большие. Чтобы один раз поднять аппарат на высоту 150 м над землей, необходимо использовать 40-литровый баллон сжиженного газа.

К слову, это уже вторая попытка ввести в городе новый вид развлечений. Первым подобный экстрим горожанам предлагал несколько лет назад Ахмет Дауленбаев. Так что именно благодаря таким энтузиастам досуг шымкентцев и гостей города разнообразил аэролифт, как принято называть катание на воздушном шаре.

Корзина аппарата, который прикреплен к земле тремя тросами, вмещает четверых пассажиров.