На большом воздушном шаре

На фоне окружающего степного пейзажа с перелесками ­зеленой зоны и едва виднеющихся вдали столичных высоток они выглядели пришельцами из другого мира, подавляя своими размерами даже проезжающие мимо большегрузы. Водители приветствовали ­виновников непривычного зрелища гудками клаксонов, ­а особо любопытные останавливали свои авто на обочине и ­доставали заветные смарт­фоны.

Замечу, что среди «светописцев» фотографировать «баллоны», равно как самого себя, закаты и восходы, считается дурным тоном. Но природное любопытство перевесило табу, и руки направили автомобиль прочь с дороги.

Думалось, что проходит фес­тиваль воздушных шаров, но действительность оказалась чуточку прозаичнее. Каждый желающий мог за определенную плату стать на несколько минут настоящим воздухоплавателем. Таковых оказалось немало: уж больно редкий аттракцион развернулся среди степи!

В теории-то все знакомо: общий кругозор напомнил, что такие полеты лет 200 с лишним тому назад придумали братья-французы. Даже шар по их фамилии называется – монгольфьер. Правда, совсем неправильно изобретатели представляли себе природу подъемной силы: думали, что дым, которым они наполняли оболочки, отталкивается от земли. И поэтому шарик летит. А вовсе не потому, что теплый воздух легче холодного.

Так или иначе, аппарат поднимался в воздух. Но по тем временам зажигать огонь в полете было делом опасным, и «тепловые аэростаты» уступили место тем, которые наполняются легким газом. Так было вплоть до середины прошлого века, когда появились новые материалы, а воздух стали подогревать газовой горелкой.

Вот в корзину такого аппарата мы с сыном и залезли, когда я «задушил жабу», достал смартфон (ура прогрессу!) и перечислил требуемую сумму на счет перевозчика. Им оказался молодой человек по имени Антон.

Пилот поведал нам историю своего увлечения. Как и предполагалось, весьма дорогого. Шар российского производства весит 350 кг, почти столько же груза может поднять, а по цене соответствует хорошему автомобилю. Подготовить его к полету можно минут за 15, после чего он поднимет вас на высоту до полутора километров и отнесет туда, куда успеет, пока не кончится газ, что займет более часа. Это в режиме свободного полета, о котором в нашем городе можно пока только мечтать.

«Слишком много условий нужно соблюсти», – говорит Антон. Помимо разрешений и плана полета нужна подходящая погода – в режиме аэростата (на привязи) порывы ветра не должны превышать 3 м в секунду (в свободном полете чуть больше). Поэтому главные приложения в гаджете – это погодные сайты числом до 5, чтобы вывести из их данных нечто среднее и не угодить в грозу. А лучшее время для полетов – это утро и вечер, когда нет восходящих и нисходящих потоков воздуха, вызванных перепадами температуры. «Термики», – ласково, но опасливо называют их воздухоплаватели.

И вот мы готовы к полету. Пилот предупреждает, что будет шумно. Короткий вскрик горелки, «лысину» немного припекает, и мы плавно отрываемся от земли. Несколько минут – и веревки натягиваются. Корзина вместе с нами на высоте 15-этажного дома. Выше нельзя – таков регламент. Но нам хорошо. А детишкам, которым сегодня удалось полетать, приключение запишется куда-то «на подкорочку», и через несколько лет, быть может, повлияет на выбор будущего…