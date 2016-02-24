На борьбу с паводками в Костанайской области предусмотрено 400 млн тенге

Общество
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Талгат Исенов
На соответствующем заседании акимата Костанайской области региональные власти сообщили, сколько средств в 2016 году будет выделено на профилактику и (возможную) борьбу с последствиями паводков, передает Kazpravda.kz.
Заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов привел прогнозы метеорологической службы, по которым весенний паводок в южных районах ожидается 22-25 марта, в северных – 2-5 апреля.

"Сумма осадков, выпавших в регионе с ноября по январь, составила 99 мм, что на 65 процентов больше привычных климатических значений. Показатель высоты снега равняется 32 см. Запас воды же более чем в два раза превысил норму - 105 мм вместо 48 мм", - заявил спикер.

В целях подготовки к периоду половодья сейчас в области осуществляется ряд превентивных мероприятий.

"В частности ведутся активные работы по заблаговременному вывозу снега, которого уже вывезено 591 м3. Также построено 5 объектов отвода ливневых и талых вод общей протяженностью 6,5 км. Во время очистительных работ на местности вывезено 250 машин веток и мусора.

Помимо этого круглосуточно ведется обдув заторов на Верхне-Тобольском, Каратомарском и Кызыл-Жарском водохранилищах", - сказал Гауез Нурмухамбетов,

Нурмухамбетов сообщил, что бюджетом региона по программе "Предупреждение и ликвидация ЧС областного масштаба" в 2016 году предусмотрено 27 млн 887 тыс тенге.

Помимо этого из чрезвычайного резерва области на ликвидацию ЧС природного и техногенного характера выделят 79 млн, а специальный фонд на неотложные затраты составляет 291 млн.

Что касается отдельных проблемных моментов, то, в своем выступлении Гауез Нурмухамбетов акцентировал внимание на ситуации, сложившейся вокруг реки Аят.

"В целях прекращения размыва реки необходимо строительство ограждающей дамбы, протяженностью 2300 метров. Для этого нами был составлен соответствующий акт на имя Правительства. На сегодняшний день положительного решения нет", - посетовал замакима.

На совещании глава области Архимед Мухамбетов поручил руководителям районов и местных исполнительных органов проявить максимальную готовность к приходу стихии.

Отметим, что на заседании присутствовал председатель КЧС Владимир Беккер, который с вертолета лично проинспектировал состояние дел в регионе.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям области, состав регионального оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций во время периода паводков уже утвержден.

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