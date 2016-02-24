На борьбу с паводками в Костанайской области предусмотрено 400 млн тенге

Общество
395
Талгат Исенов
На соответствующем заседании акимата Костанайской области региональные власти сообщили, сколько средств в 2016 году будет выделено на профилактику и (возможную) борьбу с последствиями паводков, передает Kazpravda.kz.
Заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов привел прогнозы метеорологической службы, по которым весенний паводок в южных районах ожидается 22-25 марта, в северных – 2-5 апреля.

"Сумма осадков, выпавших в регионе с ноября по январь, составила 99 мм, что на 65 процентов больше привычных климатических значений. Показатель высоты снега равняется 32 см. Запас воды же более чем в два раза превысил норму - 105 мм вместо 48 мм", - заявил спикер.

В целях подготовки к периоду половодья сейчас в области осуществляется ряд превентивных мероприятий.

"В частности ведутся активные работы по заблаговременному вывозу снега, которого уже вывезено 591 м3. Также построено 5 объектов отвода ливневых и талых вод общей протяженностью 6,5 км. Во время очистительных работ на местности вывезено 250 машин веток и мусора.

Помимо этого круглосуточно ведется обдув заторов на Верхне-Тобольском, Каратомарском и Кызыл-Жарском водохранилищах", - сказал Гауез Нурмухамбетов,

Нурмухамбетов сообщил, что бюджетом региона по программе "Предупреждение и ликвидация ЧС областного масштаба" в 2016 году предусмотрено 27 млн 887 тыс тенге.

Помимо этого из чрезвычайного резерва области на ликвидацию ЧС природного и техногенного характера выделят 79 млн, а специальный фонд на неотложные затраты составляет 291 млн.

Что касается отдельных проблемных моментов, то, в своем выступлении Гауез Нурмухамбетов акцентировал внимание на ситуации, сложившейся вокруг реки Аят.

"В целях прекращения размыва реки необходимо строительство ограждающей дамбы, протяженностью 2300 метров. Для этого нами был составлен соответствующий акт на имя Правительства. На сегодняшний день положительного решения нет", - посетовал замакима.

На совещании глава области Архимед Мухамбетов поручил руководителям районов и местных исполнительных органов проявить максимальную готовность к приходу стихии.

Отметим, что на заседании присутствовал председатель КЧС Владимир Беккер, который с вертолета лично проинспектировал состояние дел в регионе.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям области, состав регионального оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций во время периода паводков уже утвержден.

Популярное

Все
«Эпидемия» самостроя
Доброе сердце согреет
Отказ от прививок ведёт к эпидемии
Коррупционное поле чудес
Наркотики, которых не было
Отстояли бизнес. По следам нашего выступления
Строим дороги и аэропорты
«Просто не мог остановиться...»
Пример гражданской ответственности
Шахтеры были услышаны
Диплом не должен пылиться в углу
Все поручения выполнены
Фундамент будущего
Права банкрота
Казахстан избран в комитет всемирного наследия ЮНЕСКО
Исписавший памятник Денису Тену вандал помещен в центр психического здоровья
Реализация предвыборной программы президента РК: развитие села и сельского хозяйства
Воронка глубиной 17 метров образовалась на окраине Жезказгана
500 тысяч доз вакцины от кори доставили в Казахстан
Мошенничество на 12 млн тенге: казахстанца в розыске экстрадировали из Латвии
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
Аида Балаева: Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей
"Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»

Читайте также

Руководству "Экибастузтеплоэнерго" вынесли приговор по делу…
Земли под ИЖС возле химпредприятия хотели выделить в Жамбыл…
На 10 млрд тенге подешевело строительство 8 крупных объекто…
Мошенничество на 12 млн тенге: казахстанца в розыске экстра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]