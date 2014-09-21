На Бородинском поле похоронили офицера Отечественной войны 1812 года

Торжественная церемония перезахоронения началась с крестного хода в сопровождении почетного эскорта президентского полка от
Спасо-Бородинского монастыря к музею Бородино, передает ИТАР-ТАСС
. За зданием музея, рядом с
главной экспозицией на Аллее Славы представители клубов
военно-исторической реконструкции с воинскими почестями проводили
останки офицера в последний путь.
Офицер был ранен в ходе заграничного похода русской армии (1813–1814
годы) и скончался в военном госпитале в феврале 1814 года. Его останки
до сих пор хранились незахороненными во французском медицинском лицее
"Тибо де Шампань" в городе Прованс.
"Всякая война считается законченной, когда похоронен последний
солдат, – отметил в ходе церемонии министр культуры России Владимир
Мединский. – И сейчас, отмечая 200 лет со дня окончания Первой
Отечественной войны 1812–1814 годов, мы хороним последнего русского
солдата этой войны и закрываем эту книгу, пусть она больше никогда не
откроется".
Письмо с просьбой захоронить офицера в России написали преподаватели и
директор "Тибо де Шампань" в Посольство России во Франции в апреле 2014
года. Они выразили надежду, что "возвращение останков русского воина на
родину послужит сближению стран, которые так часто были союзниками".
Решение об отправке останков в РФ было принято в июне этого года.