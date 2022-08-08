На борцовском ковре под звуки домбры

В Аксуатском районе области Абай прошел международный фестиваль искусства и спорта «Тұғыры биік – Тарбағатай».

Три дня под бесконечным небом Аксуата проходили состязания борцов и айтыскеров. Не осталось в стороне и духовенство – здесь состоялся республиканский конкурс чтецов Корана. Из 25 участников лучшим признан Елдос Жомартов. Свой главный приз – билет для совершения паломничества в Мекку - Елдос подарил своей матери.

На борцовском ковре сошлись борцы из 19 стран. Первые места в весовых категориях 70 и выше 90 кг завоевали спортсмены из Грузии. А в категории 90 кг победа досталась семейчанину Асету Ахметжанову.

Пожалуй, главным событием фестиваля стал республиканский айтыс ASSYL DOMBYRA-2022, в котором приняли участие 16 известных в республике акынов. Победителем конкурса острословия стал Ринат Заитов, получивший в подарок автомобиль. Его оппонент Мухтар Ниязов, трехкратный победитель «Золотой домбры», стал обладателем стипендии ASSYLTAS.

И, конечно же, какой той без байги! В 140-километровой байге, стартовавшей из Кокпектинского района, приняли участие 17 наездников. Первым пересек финишную черту за 7 часов 12 минут скакун Тарпан Ерболата Токсанова из Катон-Карагайского района, вторым – конь Байшубар Секеная Бебекбая из Алматы, а третьим пришел конь Манмангер Агзама Сабурова, представляющий село Кокжира. Победителям были вручены новый автомобиль и денежные призы.

Завершился фестиваль искусства и спорта «Тұғыры биік – Тарбағатай» гала-концертом с участием звезд эстрады. На сцене пели Токтар Сериков, Роза Алкожа, Нурболат Абдуллин, Баглан Абдураимов и другие известные артисты.