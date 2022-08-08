Статьи
На борцовском ковре под звуки домбры
Флора Левина

В Аксуатском районе области Абай прошел международный фестиваль искусства и спорта «Тұғыры биік – Тарбағатай».

Три дня под бесконечным небом Аксуата проходили состязания борцов и айтыскеров. Не осталось в стороне и духовенство – здесь состоялся республиканский конкурс чтецов Корана. Из 25 участников лучшим признан Елдос Жомартов. Свой главный приз – билет для совершения паломничества в Мекку - Елдос подарил своей матери.

На борцовском ковре сошлись борцы из 19 стран. Первые места в весовых категориях 70 и выше 90 кг завоевали спортсмены из Грузии. А в категории 90 кг победа досталась семейчанину Асету Ахметжанову.

Пожалуй, главным событием фестиваля стал республиканский айтыс ASSYL DOMBYRA-2022, в котором приняли участие 16 известных в республике акынов. Победителем конкурса острословия стал Ринат Заитов, получивший в подарок автомобиль. Его оппонент Мухтар Ниязов, трехкратный победитель «Золотой домбры», стал обладателем стипендии ASSYLTAS.

И, конечно же, какой той без байги! В 140-километровой байге, стартовавшей из Кокпектинского района, приняли участие 17 наездников. Первым пересек финишную черту за 7 часов 12 минут скакун Тарпан Ерболата Токсанова из Катон-Карагайского района, вторым – конь Байшубар Секеная Бебекбая из Алматы, а третьим пришел конь Манмангер Агзама Сабурова, представляющий село Кокжира. Победителям были вручены новый автомобиль и денежные призы.

Завершился фестиваль искусства и спорта «Тұғыры биік – Тарбағатай» гала-концертом с участием звезд эстрады. На сцене пели Токтар Сериков, Роза Алкожа, Нурболат Абдуллин, Баглан Абдураимов и другие известные артисты.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 августа
Сервис из глубины души
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля
Я тебя породил, я тебя и убью
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Газификация шагает по Казахстану
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Первые заморозки: прогноз погоды на август в Казахстане дали синоптики
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
Аким района погиб в Атырауской области
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Продам ботинки детские, неношеные…
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Закон Республики Казахстан
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Статьи
Голод и тетка
Статьи
История столетнего особняка
Статьи
Навстречу «солнечным» малышам…  и не только
Статьи
IT-технологии заступают на службу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]