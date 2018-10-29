На борту упавшего самолета было около 20 сотрудников Минфина Индонезии

Около 20 сотрудников министерства финансов Индонезии находились на борту лайнера авиакомпании Lion Air, потерпевшего сегодня катастрофу, сообщает Tass.ru со ссылкой на газету The Straits Times.

Также стало известно, что на месте крушения самолета обнаружен взорвавшийся топливный бак, пишет Ria.ru.

"Топливный бак был обнаружен разбитым и взорванным, он протекает", — сообщил РИА "Новости" представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas).

Лайнер Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение примерно через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Обломки и личные вещи пассажиров были обнаружены в Яванском море поблизости от побережья острова Ява. Самолет выполнял рейс JT610 в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). По последним данным, на борту находились 189 человек, в том числе 7 членов экипажа.

Авиакомпания Lion Air является крупнейшим бюджетным перевозчиком Индонезии, отметили в агентстве.

