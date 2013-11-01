На бой благословил Сеилхан-ага

Уже через день после знаменательной победы паренек с личным наставником Муратом Сихымбаем пришел в свое учебное заведение, расположенное в мик­рорайоне «Шанырак». Жанибек здесь окончил среднюю школу, сегодня он – учащийся второго курса колледжа. В фойе новоиспеченного чемпиона бурными аплодисментами встречали руководители, педагоги, тренеры, технический персонал, учащиеся школы и колледжа.

– Это наш первый чемпион мира, – отметил в своем приветственном слове директор РСШИКОР Канат Тулеков. – И успех Жанибека на ринге – наш общий успех. Каждый из вас причастен к его становлению как личности. И это только начало спортивной биографии нашего воспитанника. Мы желаем, чтобы рядом с золотой наградой чемпиона мира на его груди красовалась и олимпийская медаль высшей пробы.

– Уверен, – сказал заместитель директора Мурат Адамбеков, – что большая победа Жанибека станет для учащихся интерната-колледжа хорошим примером. И многие из вас также прославят Родину на международной арене.

А затем слово было предоставлено взволнованному чемпиону мира.

– Честно говоря, – сказал Жанибек Алимханулы, – я не ожидал столь теплого приема... Всем спасибо за поддержку. Думаю, моя победа на мировом первенстве откроет путь в большой спорт для многих из тех, кто занимается в нашем учебном заведении. Для этого надо много трудиться. И тогда успехи придут.

Триумфатор алматинского ринга также рассказал, что на боевые подвиги его благословил отец безвременно ушедшего из жизни олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова – Сеилхан-ага. Скорее всего, он увидел в молодом боксере сходство со своим сыном, который, как и Жанибек Алимхан­улы, получил признание мировой спортивной общественности в 20-летнем возрасте.

В этом, конечно, есть своя логика. Не раз по ходу чемпионата мира приходилось слышать от специалистов бокса такое сравнение: «Манера ведения боя и передвижение Жанибека на ринге чем-то напоминают Бекзата». И они правы. Есть сходство не только в манере ведения поединка, но и даже в характере. Жанибек Алимханулы, как когда-то и Бекзат Саттарханов, не любит проигрывать. Значит, будут у нас еще медали крупных международных состязаний!

Алим АНАПЬЯНОВ, Алматы