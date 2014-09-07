На бой Головкин – Рубио продана уже половина билетов

Спорт
Фото с сайта boxingscene.com
Предстоящий поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBO в среднем весе 32-летнем казахстанцем Геннадием Головкиным (30-0, 27 КО) и временным чемпионом мира по версии WBC мексиканцем Марко Антонио Рубио (59-6-1, 51 KO) пользуется большим спросом, сообщает Vesti.kz со ссылкой на зарубежную прессу.
Бой состоится 18 октября в Карсоне (Лос-Анджелес, штат Калифорния) в StubHub Center. К настоящему моменту половина билетов на этот поединок уже распроданы.

Ранее промоутер казахстанца Том Леффлер сообщил, что продажа билетов на бой Головкин – Гил уже побила рекорд арены StubHub Center на боксерские матчи. Однако точные цифры он не назвал.

Для Геннадия Головкина этот бой станет 3-м в 2014 году и 31-м на профессиональном ринге, также он будет в 12-й раз защищать титул WBA. Напомним, в феврале он одержал досрочную победу над ганцем Осуману Адама, а в июле нокаутировал в 3-м раунде экс-чемпиона мира из Австралии Дэниэла Гила. 
Победитель боя Головкин – Рубио, помимо владения полноценными титулами WBA и IBO в среднем весе, станет обязательным претендентом на титул WBC, который находится у пуэрториканца Мигеля Котто.

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