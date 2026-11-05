Первые финалисты определились на чемпионате Казахстана по боксу

В Таразе проходит взрослый чемпионат Казахстана по боксу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В женских соревнованиях состоялись полуфинальные поединки.

По их итогам путёвки в финал завоевали Айгерим Саттыбаева (48 кг), Гульназ Борибаева (48 кг), Анита Адишева (51 кг), Жансая Рахымберды (51 кг), Назым Кызайбай (54 кг), Элина Базарова (54 кг), Шахназ Исаева (57 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Виктория Графеева (60 кг), Анар Турсынбек (60 кг), Аида Абикеева (65 кг), Лаура Есенгельды (65 кг), Бахыт Сейдиш (70 кг), Аружан Жанабаева (70 кг), Шугыла Налибай (75 кг), Азиза Исина (75 кг), Надежда Рябец (80 кг), Айдана Убайдуллакызы (80 кг), Ельдана Талипова (свыше 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).

В свою очередь, Айым Танкибаева (48 кг), Анель Кудайберген (48 кг), Елянур Турганова (51 кг), Томирис Мырзакул (51 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Сымбат Алиаскар (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Алина Кудайгенова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Аяжан Ермек (60 кг), Назерке Серик (65 кг), Акнар Ишанова (65 кг), Анастасия Баязитова (70 кг), Дана Дидай (70 кг), Жибек Жарасқызы (75 кг), Жасмин Кизатова (75 кг), Гульсая Ержан (80 кг), Куралай Егинбайкызы (80 кг), Валерия Аксенова (свыше 80 кг) и Асель Токтасын (свыше 80 кг) завершили выступление с бронзовыми медалями.

Отметим, что завтра, 5 ноября, состоятся полуфинальные поединки среди мужчин.