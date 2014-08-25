На чемпионате мира по дзюдо казахстанец Имашев проиграл лидеру мирового рейтинга

В поединке за "бронзу" в категории до 60 килограммов казахстанец встретился с лидером мирового рейтинга – с японцем Наохисей Такатой. Сам Имашев занимает 41-е место в табеле о рангах, передает Vesti.kz. Казахстанец вел по ходу схватки, но пропустил бросок, который судьи оценили за чистую победу.

На пути к медальной встрече Имашев победил палестинца Мохаммада Мохсена, Григора Иваняна из Армении и Диорбека Урозбоева из Узбекистана. В полуфинал ему путь преградил монгол Болдбаатар Ганбат, будущий чемпион мира.

Другой казахстанец, Еркебулан Косаев, который также боролся в категории до 60 килограммов, закончил турнирный путь уже в первом круге, проиграв Геворгу Геворгяну. Казахстанская спортсменка Меруерт Имангалиева, которая боролась в категории до 48 килограммов, также на ранней стадии закончила выступление – уступила Монике Унгуряну из Румынии.

Мировой турнир проходит в российском Челябинске.