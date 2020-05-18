Экономика
На что казахстанцы потратили большую часть денег во время карантина
Айдана Демесинова
В РК розничные продажи во время карантина упали почти вдвое. Более половины всех трат казахстанцев в период самоизоляции пришлось на еду, сообщает Ranking.kz.

За апрель магазины, базары и прочие розничные точки продаж по РК наторговали продукции на 495,7 млрд тг — на 40,9% меньше, чем в апреле прошлого года. С учётом инфляции реальное падение торговых объёмов составило сразу 44,7% за год. К марту текущего года реальный спад в секторе составил 41,4%.

"За январь–апрель объёмы розничной торговли составили 2,87 трлн тг — на 5,9% меньше, чем за первые 4 месяца прошлого года. Реальное сокращение объёмов достигло 11,8%. В минусе абсолютно все регионы РК, без исключения", - говорится в материале.

В "карантинном" апреле доля продовольственных товаров в общем объёме розничных продаж ожидаемо составила сразу 51,5% (255,4 млрд тг). Для сравнения: в целом за январь–апрель на долю продовольствия пришлось всего 36,6% от всех покупок казахстанцев (1,05 трлн тг). В целом продтовары обычно составляют около трети от общего объёма розничной торговли.


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