Общество
На что могут рассчитывать пассажиры казахстанских авиалиний при задержке рейса
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали о том, что полагается пассажирам казахстанских авиалиний во время задержки рейса в других странах, передает Inform.kz.   

"В соответствии с п.2 статьи 8 Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о воздушном сообщении, законы и правила государства одной договаривающейся стороны, регулирующие прибытие, пребывание и отправление с его территории экипажей, пассажиров, багажа, груза и почты, и, в частности, формальности, относящиеся к паспортным, таможенным, валютным и санитарным правилам, будут применяться к экипажам, пассажирам, багажу, грузу и почте воздушных судов авиапредприятия, назначенного другой договаривающейся стороной, во время их пребывания в пределах указанной территории", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Например, во время задержки рейса казахстанской авиакомпании на территории Российской Федерации, действует законодательство Российской Федерации.

В соответствии со статьей 86 Закона об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

– обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее: через каждые шесть часов – в дневное время; через каждые восемь часов – в ночное время;

– размещение в гостинице, предоставляемой перевозчиком, при ожидании вылета рейса более восьми часов – в дневное время и более шести часов – в ночное время;

– доставку транспортом, предоставляемым перевозчиком от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

Помимо этого, во время задержки также предусмотрены: 

– предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; 

– два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов. Услуги, указанные в настоящем пункте, предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы.

Также, при отмене или задержке рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов перевозчик обязан по выбору пассажира:

– обеспечить перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

– возвратить пассажиру полную стоимость билета.

"Перевозчики, допустившие нарушения требований, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, несут ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях", – добавили в МИИР РК.

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