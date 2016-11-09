На что потратят 441,6 млрд тенге из Нацфонда в 2017 году рассказал Бишимбаев

Экономика
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Ксения Воронина
Фото ©Kazpravda
В 2017 году из Национального фонда планируется привлечь целевой трансферт в размере 441,6 млрд тенге из ранее одобренных Советом по управлению средствами Национального фонда 720,0 млрд тенге на финансирование государственной программы "Нұрлы жол". Об этом сообщил министр национальной экономики РК Куандык Бишимбаев, выступая с докладом в Мажисе Парламента РК, передает Kazpravda.kz.

Оставшиеся 278,4 млрд тенге зарезервированы в Национальном фонде. Их использование будет рассмотрено при уточнении республиканского бюджета в 2017 году с учетом складывающейся ситуации в экономике.

"Целевой трансферт в размере 441,6 миллиарда тенге на 2017 год планируется направить на следующие направления:
387,4 миллиарда тенге на реализацию госпрограммы "Нұрлы жол", в том числе 150,5 миллиарда тенге на развитие транспортно-логистической инфраструктуры (строительство автомобильных дорог, реконструкция аэропорта Астаны, строительство паромного комплекса в порту Курык), 7,7 миллиарда тенге – на развитие индустриальной инфраструктуры СЭЗ "НИНТ", 53 миллиарда тенге – на модернизацию сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, 57,4 миллиарда тенге – на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищного строительства, в том числе для ИЖС, 71,7 миллиарда тенге – на строительство объектов образования для ликвидации аварийных школ и трехсменного обучения к концу 2018 года, 27,0 миллиарда тенге – на софинансирование проектов, реализуемых совместно МФО, 10 миллиардов тенге – на реализацию механизма гарантирования долевого жилищного строительства, 10 миллиардов тенге – на подведение индустриальной инфраструктуры при реализации проектов по программе "ДКБ-2020", – уточнил Бишимбаев.

Кроме того, 54,3 млрд тенге будут направлены на финансирование других приоритетных направлений, из них на субсидирование ставки вознаграждения по заемным средствам АО "ИО "КИК" и АО "Байтерек-Девелопмент" для финансирования строительства жилья (21,0 млрд тенге), строительство арендного жилья без права выкупа (25 млрд тенге).

"Дефицит бюджета в 2017 году планируется снизить до 578,1 миллиарда тенге, или 1,2% к ВВП (в 2016 году 2,0 % к ВВП). В 2018–2019 годах запланировано дальнейшее снижение дефицита до 1% к ВВП. Это позволит поддерживать государственный долг в 2017–2019 годах на уровне не выше 22 % к ВВП", – сказал Бишимбаев.

Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) прогнозируются в 2017 году в сумме 4 338,2 млрд тенге, в 2018 году – 4 562,3 млрд тенге, в 2019-м – 4 877,2 млрд тенге.

Расходы республиканского бюджета определены в 2017 году в объеме 8 563,1 млрд тенге, в 2018-м – 8 368,1 млрд тенге и в 2019 году – 8 746,8 млрд тенге.

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