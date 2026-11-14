На COP31 Казахстан представил планы по сокращению выбросов и экономии воды

При международной поддержке страна намерена сократить выбросы на 25% к 2035 году относительно уровня 1990 года

Фото: Минэкологии

Казахстан намерен сократить выбросы парниковых газов на 17% к 2035 году по сравнению с уровнем 1990 года. При наличии международной поддержки этот показатель может достичь 25%. О климатических обязательствах страны рассказал вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев на конференции COP31 в Анталье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии.

В национальном павильоне Казахстана прошли встречи с участием представителей государственных органов, международных организаций и экспертов. Основное внимание уделили выполнению Парижского соглашения, развитию климатической отчетности и внедрению экологических технологий.

На одной из сессий Мансур Ошурбаев напомнил о третьем национально определяемом вкладе Казахстана, представленном в октябре 2025 года. Документ предусматривает сокращение выбросов парниковых газов и достижение углеродной нейтральности к 2060 году.

«В национальном павильоне Казахстана на COP31 в Анталье состоялась сессия, посвященная укреплению климатической транспарентности. Ключевым событием стал официальный обмен папками между Министерством экологии и природных ресурсов РК и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), символизирующий начало реализации национального проекта CBIT. Проект направлен на развитие институционального и технического потенциала страны, совершенствование механизмов сбора и анализа климатических данных, а также повышение готовности Казахстана к выполнению требований Расширенной системы обеспечения транспарентности в рамках Парижского соглашения», — сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

Участники встречи также обсудили опыт Казахстана в подготовке климатических докладов. В частности, речь шла о первом двухгодичном докладе по вопросам транспарентности, представленном на COP29 в Баку, его международной экспертной оценке и последующем обсуждении на COP30 в Бразилии.

Еще одной темой стало внедрение экологических технологий для решения проблем дефицита воды и деградации земель.

Выступая в национальном павильоне Азербайджана, Мансур Ошурбаев рассказал о результатах применения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве Казахстана.

По данным Минэкологии, в 2025 году такими технологиями было охвачено 543,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. Это позволило сэкономить около 874 млн кубометров воды.

К 2030 году площадь применения водосберегающих технологий планируется увеличить до 1,3 млн гектаров.

Отдельное внимание на конференции уделили участию сельских сообществ во внедрении новых технологий, а также сотрудничеству Казахстана с международными организациями в сфере климатической политики.