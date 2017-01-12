Свежий выпуск
​На даянгах – молодежь
Михаил Тё, Тараз

На протяжении двух дней на даянгах Дворца спорта «Тараз-Арена» шла упорная борьба за медали. В силе и мастерстве мерялись силами свыше 200 бойцов восточных единоборств в возрасте 5–17 лет из Казахстана и Кыргызстана. Полноконтактные поединки открыли самые юные участники состязаний. Для многих из малышей это был первый соревновательный опыт, и ребята выкладывались на все 100% – каждый хотел быть лучшим.

По итогам спаррингов жамбылцы, набравшие наибольшее количество наград во всех возрастных группах, завоевали первое место. Немного уступили им представители Алматинской области, расположившиеся на второй строке турнирной таблицы. Бронзовыми призерами объявлены гости из Кыргызстана.

Что касается состязаний по «Ордабасы», то они проходили в трех дивизионах: 6–8, 9–11 и 12–14 лет. Напомним, эта игра вошла в республиканский реестр национальных видов спорта сравнительно недавно. Инициатором выступил известный в мире боевых искусств жамбылский таэквондист, руководитель профессионально-спортивного клуба «Тимур» Руслан Исмазов.

Всего за несколько лет игра успела завоевать широкую поддержку и интерес к себе в спортивных кругах. А заключается она в борьбе за флаг противника посредством командного файтинга. Именно поэтому «Ордабасы» особенно популярна среди последователей разных направлений боевых искусств, в том числе джиу-джитсу, каратэ, таэквондо, дзюдо, казак куреси, самбо и других.

По итогам соревнований в командном зачете лучшими оказались воспитанники таразского спортивного клуба «Тайчи», возглавляемого обладательницей черного поя­са пятого дана по таэквондо Натальей Югай. Команда ПСК «Тимур» из села Жалпактобе Жамбылского района заняла второе место, опередив бишкекских «спартанцев», замкнувших тройку призеров. Надо сказать, что кыргызские спортсмены приняли участие в национальной командной игре впервые.

По словам Р. Исмазова, в Казахстане игра «Ордабасы» прижилась довольно быст­ро – создана республиканская федерация, открылись филиа­лы в регионах, проводятся ежегодные турниры и чемпионаты. Уже более пяти лет в нее активно играют и в Узбекистане. Весной презентация состоится в России, осенью – в Кыргызстане. 

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