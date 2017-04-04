​На демонстрационных панелях – немецкий опыт

В своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Президент обозначил главную цель – к 2030 году довести объем электроэнергии от альтернативных источников до 50%. Для достижения этого показателя могут пригодиться наработки Германии, которая уже давно успешно применяет у себя эти технологии.

Немцы эффективно научились использовать солнце и ветер и делятся этим опытом. Примером тому может служить выставка «Возобновляемые источники энергии – сделано в Германии». В преддверии выставки «ЭКСПО-2017», которая состоится под девизом «Энергия будущего», посольство Германии в Астане начало демонстрацию в нескольких городах Казахстана выставку Renewables made in Germany. В Павлодаре она проходит в Доме дружбы и информирует о преимуществах различных источников энергии и технологий.

На демонстрационных панелях даются пояснения относительно принципов функционирования, а также особого ноу-хау немецких предприятий в сферах производства и использования ветровой энергии, фотогальваники, солнечной тепловой энергии, получения энергии из биомассы, гидро­энергии, геотермии, применения возобновляемой энергии в домах и зданиях и независимого от сети использования возобновляемых видов энергии.

Таким образом, как рассказал посол Германии Рольф Мафаэль, выставка даст обширную картину технических возможностей возобновляемых видов энергии для надежного и устойчивого его производства. Данной теме посвящена экспозиция немецкого павильона на ЭКСПО-2017 в Астане.