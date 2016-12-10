На деньги Елеусинова закупают оборудование для уральских детей с ДЦП

Общество
В Уральске на подаренные олимпийским чемпионом Данияром Елеусиновым деньги закупают оборудование для детей с ограниченными возможностями, сообщает портал "Мой город".

Сертификаты на общую сумму в 20 млн тенге чемпиону и его отцу-тренеру после победы на Олимпиаде в Рио подарил аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов. Свой сертификат спортсмен отдал в фонд "Байтерек" на лечение детей с диагнозом "детский церебральный паралич".

Как рассказала руководитель ОО "Байтерек" Меруерт Санкаева, оборудование для детей с ДЦП закупается.

"Единственная поправка в том, что дорогостоящее оборудование, которое хотели закупить изначально, установить у нас невозможно. И я согласилась с этим. Для использования такого оборудования у нас нет реабилитолога, специальных врачей, специалиста, который будет за всем этим следить, все же это не простое, а компьютеризированное оборудование. И у нас не реабилитационный центр, чтобы позволить установку такого оборудования. Пришли к выводу, что нужно заказать оборудование другого формата, которое возможно установить у нас и которым мы сможем сами пользоваться. Оно предназначено для развития сенсорных, тактильных и двигательных навыков", – пояснила ситуацию Санкаева.

Говоря о цене этого оборудования, специалисты отметили его дороговизну. К примеру, адаптируемый стул стоит 182 тысячи тенге, игрушка-шнуровка стоит 52 тысячи тенге.

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