На десятки миллионов тенге обманули родителей выпускников в Алматы

В уголовном деле на данном этапе следствия значатся 76 потерпевших.

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Родителей выпускников обманули на десятки миллионов тенге в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Предприимчивость" на этот раз проявил 22-летний гражданин Ж., который действовал под видом директора образовательного центра, готовящего старшеклассников к ЕНТ. Согласно условиям договора, родитель мог оплатить 238 тысяч тенге частями.

При этом, "учитель" обещал гарантированный возврат денег, если ребенок не сдаст тестирование.

На деле же "основатель учебного центра" скрылся: дети не получили обещанных уроков, а их родители обратились за помощью в полицию.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч. 3 ст. 190 УК РК.

"В уголовном деле на данном этапе следствия значатся 76 потерпевших. Подозреваемый задержан и находится под стражей", – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.