Об этом на первом заседании Astana Expert Club, главной темой которого стало обсуждение развития транспортной инфраструктуры города, рассказал руководитель столичного управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов.

По его словам, на базе Центра квалификации специалистов транспорта столицы, открытого в 2014 году, разработаны программы повышения квалификации для водителей общественного транспорта, кондукторов-консультантов ЭСОП (электронная система оплаты транспорта), ИТР (инженерно-технических работников) и диспетчеров предприятий, операторов call–центра, кассиров и специалистов Astra Plat, а также инспекторов службы транспорт­ного контроля.

Кроме того, участникам встречи, которая прошла в городском филиале партии «Нур Отан» рассказали, что в столице будет создана новая модель управления транс­портным комплексом с высокой пропускной способностью, которая снизит привлекательность личного транспорта, комплексно повысит безопасность дорожного движения, улучшит экологи­ческую ситуацию и сбалансирует концентрацию населения и внут­ригородскую миграцию с возможностями транспортной системы.

Усиление роли транспортного инфраструктурного планирования в градостроительной политике, сообщает медиа-ресурс акимата Астаны Elorda Aqparat, предполагает создание удобной сети автобусных маршрутов, остановочных павильонов, паркингов и мест стоянок, что позволит решить целый ряд инфраструктурных проблем на дорогах.

– В рамках дискуссионной площадки Astana Expert Club мы будем поднимать актуальные проблемы в разных сферах. По поручению акима Астаны в данный момент вырабатываем совместный механизм реализации полученных рекомендаций, – сказал заместитель председателя городского филиала партии «Нур Отан» ­Бахыт Сапаров.

На встрече также был презентован проект «Дороги к социальной модернизации Астаны», включающий несколько направлений, связанных с обеспечением безопаснос­ти: «Дорожная информативность населения», «Безопасно в школу, безопасно домой», «Общество за дорожную безопасность» и «Зеленое вождение. ЭкоМашина». Кроме того, эксперты поделились инновациями в области ремонта и строительства дорог.