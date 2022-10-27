Экономика

На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов

Михаил Тё, Жамбылская область

Процесс восстановлен

В Интернете стали появляться видеоролики, снятые водителями грузовиков, оказавшихся в недоумении: что происходит? Вдоль дороги, ведущей к заводским воротам, выстроилась длинная вереница автомашин, до верха груженных сахарной свеклой.

Автор одного из видео возмутился: в стране высокие цены на сахар, и его не хватает, государство специально выделяет субсидии для повышения заинтересованности и поддержки аграриев, но тогда для чего все это, если сахарное сырье никому не нужно?

На самом же деле сырье заводу крайне необходимо. Просто, видимо, никто не потрудился объяснить водителям, почему прекратился прием сладкого корнеплода.

Информацию об отказе в приеме сахарной свеклы Меркенским перерабатывающим заводом, появившуюся в социальных сетях, прокомментировали на площадке региональной службы коммуникаций.

Как отметил руководитель областного управления сельского хозяйства Ербол Жиенкулов, для разгрузки свеклы на заводе используются четыре специальные буртоукладочные машины. Несколько дней назад три из них внезапно вышли из строя, что и вызвало временный сбой в прие­ме сахаросодержащего сырья.

Спустя сутки оборудование отремонтировали и работу сразу же возобновили. Чтобы быстрее избавиться от очереди и отпус­тить водителей, время приема корнеплодов увеличили. Если ранее этот процесс шел с 8.00 до 20.30 часов, теперь завод принимает свеклу вплоть до 00.00 часов.

С местом для хранения проб­лем нет. Ситуация взята под контроль. Водители успокоились. С ними проведена соответствую­щая разъяснительная работа.

Глава регионального аграрного ведомства проинформировал, что в этом году свекловоды региона высадили сладкий корнеплод на площади 5,5 тыс. га. Этой работой занимаются около 70 крестьянских хозяйств. Большая часть из них приступила к уборке урожая. На сегодня убрано более чем 2 тыс. га, собрано свыше 80 тыс. тонн сахарной свеклы.

– Мы открыли свеклоприемный пункт 25 сентября. Уже принято свыше 60 тысяч тонн продукции. Производство запустили в середине октября. На сегодняшний день переработано более 11 тысяч тонн. Среднесуточная производительность – 600 тонн. Но с подключением второго диффузионного аппарата мощность достигла 2 300 тонн в сутки, – сообщил директор Меркенского сахарного завода Нуржан Каргабаев.

По его информации, в текущем году на предприятии провели час­тичную модернизацию производственного процесса. К примеру, в настоящее время взвешивание продукции проводится автоматически. Также внедряется автоматизация определения сахаристости и загрязненности. Сегодня налаживанием процесса занимаются специалисты из Беларуси.

– В этом сезоне мы организовали приемный пункт свеклы только на заводе. Но зато производителям из наиболее отдаленных мест Байзакского, Жамбылского и Шуского районов сахарный завод доплачивает по 4 тенге за килограмм в виде компенсации транспортных затрат. Из-за поломки машин произошла приостановка приема сахарной свек­лы, но это было кратковременное ЧП, которое уже устранено нашими ремонтными бригадами, – заверил глава перерабатывающего предприятия.

Отсутствие проблем для агра­риев и выход Меркенского сахарного завода на штатный режим работы подтвердил и председатель Ассоциации свекловодов Жамбылской области «Аулие-Ата» Саха Манатов.

Во избежание повтора подобной ситуации руководство завода принимает надлежащие меры. В частности, приобретены дополнительно две новые буртоукладочные машины. Кроме того, в следующем году планируется обновить другое устаревшее оборудование, которое было установлено еще в 60–70-х годах прошлого столетия.

По словам директора сахарного завода, главная проблема заклю­чается в том, что в стране на него нет зап­частей. Их обычно привозили специально по заказу из Украины. Но в связи с известными событиями на территории этой страны купить зап­части где-то еще нет возможности. Именно по этой причине в следующем году предусмотрено приобрести технику европейского производства.

Что касается конечного заводского продукта, то Нуржан Каргабаев заверил, что дефицита сахара в ближайшем будущем не ожидается. Сразу после переработки нынешнего урожая сахарной свеклы завод, чтобы не простаивать до следующего уборочного сезона, будет переналажен на тростниковый сахар-сырец. Уже сегодня идут переговоры о его поставке из Бразилии.

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