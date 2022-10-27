На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов

Процесс восстановлен

В Интернете стали появляться видеоролики, снятые водителями грузовиков, оказавшихся в недоумении: что происходит? Вдоль дороги, ведущей к заводским воротам, выстроилась длинная вереница автомашин, до верха груженных сахарной свеклой.

Автор одного из видео возмутился: в стране высокие цены на сахар, и его не хватает, государство специально выделяет субсидии для повышения заинтересованности и поддержки аграриев, но тогда для чего все это, если сахарное сырье никому не нужно?

На самом же деле сырье заводу крайне необходимо. Просто, видимо, никто не потрудился объяснить водителям, почему прекратился прием сладкого корнеплода.

Информацию об отказе в приеме сахарной свеклы Меркенским перерабатывающим заводом, появившуюся в социальных сетях, прокомментировали на площадке региональной службы коммуникаций.

Как отметил руководитель областного управления сельского хозяйства Ербол Жиенкулов, для разгрузки свеклы на заводе используются четыре специальные буртоукладочные машины. Несколько дней назад три из них внезапно вышли из строя, что и вызвало временный сбой в прие­ме сахаросодержащего сырья.

Спустя сутки оборудование отремонтировали и работу сразу же возобновили. Чтобы быстрее избавиться от очереди и отпус­тить водителей, время приема корнеплодов увеличили. Если ранее этот процесс шел с 8.00 до 20.30 часов, теперь завод принимает свеклу вплоть до 00.00 часов.

С местом для хранения проб­лем нет. Ситуация взята под контроль. Водители успокоились. С ними проведена соответствую­щая разъяснительная работа.

Глава регионального аграрного ведомства проинформировал, что в этом году свекловоды региона высадили сладкий корнеплод на площади 5,5 тыс. га. Этой работой занимаются около 70 крестьянских хозяйств. Большая часть из них приступила к уборке урожая. На сегодня убрано более чем 2 тыс. га, собрано свыше 80 тыс. тонн сахарной свеклы.