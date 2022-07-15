Колонка обозревателей
На долгую память
Елена Левкович

Пока длится учебный год, у меня нет головной боли, чем занять детей в свободное от учебы время. Все равно почти весь день так или иначе принадлежит учебникам, тетрадкам. Плюс кружки, пусть и три раза в неделю, но тоже равномерно забивают внешкольное время. А на остаток можно и погулять или порубиться в компьютерные игры. И даже межчетвертные каникулы не сулят проблем с времяпрепровождением: неделя отдыха от сидения в классе уходит на смакование этого времени.

А вот летом проблема ученичес­кой занятости встает остро. Ну, допустим, первую неделю после последнего звонка детям в радость просто лежать, в потолок плевать и переживать, что не долетает, как говорится. Потом не спеша переберут заброшенные конструкторы, пересмотрят любимые мультики и фильмы, наиграются в свои стрелялки-проходилки, перекрикивая друг друга в прямом эфире (или как у них это называется?).

А потом начинается: «Мне скучно…» То, что скучно, понятно и видно: даже при условии мотания во дворе по полдня остальные полдня надо чем-то заполнить. Но мои предложения как-то интересно (по моему мнению) провести досуг вызывают все меньше положительной реакции. И если младший спокойнее относится к отсутствию перманентной активности, то старший сын просто изнывает от скуки и безделья.

Отправить к бабушке на все лето? Но ведь и там не будет круглосуточного веселья и общения, да и бабушка уже не столь легка на подъем.

Поехать всей семьей в отпуск? Ездим, только отпуск ведь не резиновый, эффект от него тоже не шибко долгоиграющий.

В этом году мы с мужем, предчувст­вуя жалобное «мне скучно», решили отправить детей в летний лагерь. Выбрать достойный оказалось делом непростым. Понятное дело, что путевка может быть только платной и за полную стоимость (хотя я абсолютно уверена в праве всех детей без исключения на бесплатный лечебно-оздоровительный отдых). Но одно дело – заплатить, а другое – найти действительно достойный лагерь.

Прошерстив Интернет, в итоге остановилась на четырех вариантах. Завязалась переписка сразу со всеми. С кем-то крайне малоинформативная: на просьбу прислать фото корпусов, территории и меню неохотно и редко отвечали, что пока в лагере ремонт, показывать нечего, но будет совсем скоро шик, блеск, красота. Верить на слово не хотелось, тем более что и отзывов в Сети не было, а размещенные в соцсети фотографии столетней давности доверия не внушали.

Кто-то общался активно, расписывал прелести своего лагеря, быстро реагировал на сообщения. Но опять-таки ссылался на вот-вот завершающийся ремонт и не давал фото. Можно было бы, конечно, купиться на уверенный тон и поверить сказанному, но ведь это не арбуз купил, не понравился – выкинул, а место, где дети проведут как минимум неделю. И вот что делать, если заплатил, привез сыночку-корзиночку, а там спят на полу и моются в озере?

В итоге самыми адекватными показались самые проверенные временем. Цена вписалась в наши ожидания. Правда, поехать согласился лишь один из сыновей. И в первый день он, отзвонившись, вопил от восторга: нравится все! А через два дня в трубке раздалось: «Заберите меня, я хочу домой!» Уговоры, обещания и даже легкий шантаж не возымели действия, и еще пару дней сын не брал трубку. А потом внезапное: «На самом деле тут классно! Можно, я еще останусь на подольше?»

Можно. Потому что, помню по себе, вот такой первый самостоятельный отдых без родителей, вне дома и даже привычного города здорово помогает повзрослеть. А еще он дарит кучу эмоций, которые память бережно хранит всю жизнь.

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