Свежий выпуск
​На должном уровне
Александр НАЛЬВАДОВ, международный наблюдатель, председатель избиркома Оренбургской области РФ

Часть наших коллег отправилась в районы. Моя группа наблюдала за работой избирательных участков в областном центре. Могу отметить: выборы прошли на должном уровне, в атмосфере доброжелательности, всеобщего единения. Это показатель хорошего взаимодействия избирательных комиссий с органами власти и органами местного самоуправления.

Что касается избирательного процесса, то он прошел строго в соответствии с законодательством РК. Я бы отметил хорошую организацию избирательных участков. Здесь прежде всего следует обратить внимание на технологическое оборудование, урны для голосования, кабины. В местах голосования не наблюдались очереди или же толкотня. Информационные стенды также оформлены соответствующе. То есть избиратель мог сделать осознанный выбор. Конечно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Были отдельные вопросы, но решаемые и чисто технического характера.

В целом народ был хорошо информирован о дате голосования, чувствовалось, что СМИ провели до этого полновесную агитационную работу. Словом, принципы избирательного права в ходе выборов соответствовали международным общепризнанным стандартам и полностью соблюдены. Отмечу также доброе отношение к своему делу, чувство огромной ответственности членов избирательных комиссий на всех участках, где нам довелось побывать. 

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