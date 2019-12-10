На форуме широко обсуждались востребованные проблемы сегодняшнего дня. В рамках реализации Послания Главы государства в стране идет масш­табная работа по реформированию судебной системы, которая поднимет на должный уровень престиж судейской профессии, сделает суд надежным гарантом защиты прав и свобод личности, будет способствовать законному и справедливому разрешению конфликтов в обществе посредством подлинного независимого правосудия.

Открывая мероприятие, ректор Академии правосудия Зау­реш Баймолдина отметила особую значимость совершенствования и модернизации судебной системы страны, основанной на международных, признанных принципах отп­равления правосудия. Подбор судейских кадров, вопросы подготовки и переподготовки, повышения квалификации судей становятся сегодня прио­ритетными направлениями деятельности Академии правосудия. Ведь только таким образом можно формировать справедливый суд, вызываю­щий доверие населения и общества.

Зарубежные эксперты выс­тупили с интересными, содержательными докладами, представляющими особую актуальность в современных реа­лиях. Они уделили внимание особенностям обеспечения прав и свобод человека при рассмотрении дел, связанных с влиянием административных процедур на судебный процесс, проблемам качества подготовки юридических кадров в России в условиях перехода системы высшего образования страны на европейские стандарты, подготовки кадров в судебно-правовой сфере Рес­публики Узбекистан.

Отечественные ученые затронули широкий спектр проблем реформирования судебной сис­темы страны, начиная от вопросов совершенствования правовой культуры судьи как основы справедливого правосудия до влияния международных норм и стандартов в области прав человека на правоприменительную практику судов.

По итогам форума принята резолюция, которая будет нап­равлена в компетентные государственные органы для рассмотрения, проинформировала пресс-служба ВС РК.