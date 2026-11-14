На дорогах будут шумомеры

На заседании Курултая депутат Кендебай Адамбек поднял вопрос ночных гонок и шума у жилых домов. МВД поддержало его предложение запустить пилотный проект акустических камер, которые будут автоматически фиксировать превышение уровня шума.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поводом для депутатского зап­роса, оглашенного 23 сентября, стали обращения граждан. В цент­ре городов водители мотоциклов и тюнингованных автомобилей устраивают несанкционированные гонки, используют пиротехнику и намеренно шумят у жилых домов. Такие нарушения фиксируются редко, как правило, только после жалоб жителей, а штраф за нарушение ночной тишины составляет 5 МРП, или 21 625 тенге.

– Эта проблема вышла за рамки нарушения Правил дорожного движения и стала вопросом общественной безопасности. Она мешает отдыху граждан и нарушает ночную тишину. Однако нарушители во многих случаях остаются безнаказанными, – отметил Кендебай Адамбек.

Депутат предложил запустить пилотный проект по интеграции акустических устройств и шумомеров в систему фото- и видеофиксации, создать совместные экипажи патрульной полиции и участковых инспекторов, помещать автомобиль нарушителя на спецстоянку до устранения незаконных технических изменений, пересмотреть наказание за нарушение ночной тишины и разработать порядок квалификации таких нарушений как мелкого хулиганства.

В официальном ответе МВД поддержало ключевое предложение депутата.

– Министерство поддерживает запуск пилотного проекта по интеграции инновационных акустических камер и приборов измерения уровня шума в сис­тему фото- и видеофиксации для автоматического выявления превышения допустимого уровня шума, – говорится в ответе министра внутренних дел Ержана Саденова.

В ведомстве изучают опыт США, Германии и Франции. Совместно с заинтересованными госорганами в рамках обновления Кодекса об административных правонарушениях прорабатываются соразмерная ответственность за нарушение ночной тишины и порядок содержания автомобилей с техническими изменениями на спецстоянках до их устранения, а также подходы к квалификации нарушений на дорогах.

По данным МВД, с начала года пресечено 22,2 тыс. нарушений ночной тишины и 24 тыс. фактов управления незаконно пере­оборудованными автомобилями с прямоточными и громкими выхлопными системами. По всей стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Түнгі қала» («Ночной город»).

Реализация пилотного проекта и поправок в законодательство остается на контроле депутата.