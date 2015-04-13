На дорогах СКО за 4 дня задержали 61 пьяного водителя Происшествия 1104 Талгат Исенов

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С 9 по 12 апреля в рамках операции "Пьяный водитель – преступник" на дорогах СКО был задержан 61 нетрезвый автолюбитель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.



В целом, за четыре дня операции на дорогах области было выявлено 1 343 нарушения Правил дорожного движения. Как показывают итоги, больше всего нарушали водители и пассажиры, не использовавшие ремни безопасности. За этот вид нарушений составлено 248 административных протоколов. 219 водителей были привлечены к ответственности за разговор за рулем по телефону. Кроме этого, в отношении 187 участников дорожного движения были составлены протоколы за превышение скорости. 36 автовладельцев привлечены за нарушения правил тонирования, 24 – за непредоставление преимущества в движении пешеходам. В отношении 12 водителей были составлены протоколы за выезд на полосу встречного движения. За управление автотрансопртом в нетрезвом состоянии был задержан 61 водитель. Также выявлены 178 пешеходов, нарушивших ПДД.



"Областное оперативно-профилактическое мероприятие "Пьяный водитель – преступник" проводится ежемесячно. Мероприятие направлено на снижение дорожно-транспортных происшествий, в особенности на управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. На рейды максимально привлекаются силы и средства органов внутренних дел области, в том числе участковые инспекторы полиции и патрульные наряды", – проинформировал заместитель начальника ДВД СКО полковник полиции Серик Идрисов.



В оперативно-профилактическом мероприятии были задействованы более 1 100 сотрудников внутренних дел, из них 412 – дорожно-патрульной полиции.

