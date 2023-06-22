На дорогах войны

О нем я слышала с детства. Папа называет его дядя Миша. Крепкий старичок на бежевых «Жигулях» однажды подвозил нас до бабушкиного дома. Настоящее имя и о его фронтовых заслугах узнала лишь когда пришла в журналистику. Матвею Артемьевичу пришлось немало увидеть и пережить. На фронт его призвали осенью 1943 года, тогда ему было 18 лет. Как быс­тро взрослели мальчишки и девчонки на войне, нам известно из книг и фильмов. А Матвей Юрченко испытал это на себе и часто вспоминает свою молодость в тяжелые военные годы.

После призыва на фронт шесть месяцев он провел в учебном полку под Новосибирском. Пос­ле его направили на 2-й Украинский фронт. Воевал в составе 72-й стрелковой дивизии 229-го стрелкового полка 27-й армии. В то время советские войска форсировали Днепр и продвигались вперед. Тогда погибло много солдат, действующие военные соединения нуждались в пополнении.

При распределении он попал в артиллерию – подносчиком снарядов к 76-миллиметровой пушке. В одном из боев заряжающего убило, и юного Матвея поставили на его место. А через какое-то время пришлось осваивать еще одну военную специальность – связиста. Труд связиста на войне – самый необходимый. С мотками проводов и телефонными трубками связисты находились на переднем крае фронта, обеспечивая взаимодействие расчетов и соединений. Часто боевая обстановка требовала от них прокладку линии связи и устранения пов­реждения на них под огнем противника. Случалось, что связисты тянули линии через минные поля, потому что ожидать помощи саперов времени не было. Чтобы выполнить свою работу, они сами проводили разминирование участка, через который должны были проложить линию.

Дивизия, в которой служил Матвей Юрченко, с боями про­шла Украину, Румынию, Венгрию и Чехословакию, где и закончила войну. На этих участках фронта советским войскам наряду с немецкими противостояли румынские части.

– В Румынии вступили в бой за один из укрепрайонов, – вспоминает Матвей Артемьевич. – На возвышенности стояли вражес­кие дзоты с железобетонными стенами толщиной больше мет­ра, которые не брало никакое орудие. Бомбили их авиацией, били по ним из 152-миллимет­ровых пушек прямой наводкой, однако в дзотах появлялись лишь трещины.

Подойти близко к дзотам было невозможно: из амбразур солдат «косили» из скоростных мелкокалиберных пушек и пулеметов. На штурм дзотов бросили кавалерийскую бригаду – командование рассчитывало, что всадникам удастся проскочить, однако всех убили. Несколько месяцев противостояния, колоссальные потери. Воинам-освободителям помогло ненастье.

– Начались проливные дож­ди, которые размыли одну из ложбин между возвышеннос­тями с дзотами настолько, что там мог свободно пройти человек, – рассказывает Матвей Артемьевич. – Первыми это случайно обнаружили солдаты и незамедлительно доложили командованию. Под покровом ночи выяснить обстановку отправились разведчики, а уже на следующую ночь в тыл к румынам через ложбину вышли несколько советских рот. Атакой с двух сторон укрепрайон был взят, а дзоты – взорваны.

На счету у ветерана – подбитый немецкий танк «Тигр». Об этом напоминает медаль «За отвагу». Тогда он был артиллеристом. Вражеский танк стоял в укрытии на окраине одного из сел. Там его и заметили, передав бойцам точные координаты. Едва машина начала выходить из укрытия, Матвей Юрченко выстрелил, попав точно в гусеницу. От удара «Тигр» развернуло, и он завалился на бок.

День Победы ветеран помнит до мельчайших подробностей. Накануне этого дня было развернуто наступление. Ему предшествовала мощная артподготовка, длившаяся полтора часа. На площади в один квадратный километр разместились около 100 стволов орудий, на каждый из которых было дано до 500 снарядов.

– Из-за непрекращающегося огня не было видно солнца. После началось наступление развернутым фронтом. Спустя пару дней мы дошли до села Словения близ Братиславы, где остановились на ночлег. Утром нас построили, и командир дивизии сообщил о том, что война закончилась. Радость от услышанной новости не передать словами. Было все: и слезы, и объятия, и бесконечная стрельба в воздух. Это был май 1945 года, – вспоминает Матвей Юрченко.

Война закончилась, но к нас­тоящей мирной жизни Матвей Артемьевич вернулся лишь спустя пять лет. Окончание войны не означало окончания сражений. Уже после капитуляции Германии советским солдатам приходилось вступать в бой с разрозненными группировками врага.

– В Восточной Европе наш полк находился до 1946 года. Затем нас переправили в Украину – Сумскую область. Соединение расформировали, и меня направили в Одессу восстанавливать телефонную связь, – рассказывает ветеран.

А спустя год Матвей Артемье­вич приехал в Павлодар. В Казахстане ему предстояло выполнить еще одно особо важное задание. С вокзала солдат повезли на пристань, посадили на пароходы и отправили вверх по Иртышу.

– Выгрузились глубокой ночью, вокруг – степь и ковыль. Дело шло к зиме, и встречавший нас на новом месте полковник дал команду обживаться – рыть землянки и окопы, как на фронте, – говорит Матвей Артемьевич.

Так начиналось строительство Курчатова и Семипалатинского испытательного полигона. Здесь тоже необходимо было наладить связь.

С 1947 по 1950 год Матвей Артемьевич был старшиной роты связистов. Работы на будущем стратегическом объекте, как и полагается, велись в обстановке строгой секретности. Даже служащие одного взвода не знали о том, чем именно занимаются на полигоне их сослуживцы.

8 марта 1950 года Матвей Юрченко демобилизовался. Он вернулся в свой родной город – Минусинск, что в Красноярском крае, однако пробыл там недолго. Там оставались отец с мачехой. Мама ушла из жизни, когда Матвей был совсем крохой. Некоторые из друзей, с которыми прошло беззаботное детство, погибли на войне, а кто-то переехал. Матвей Артемьевич решил вернуться в Семипалатинск. Здесь он устроился на обув­ную фабрику, где проработал 47 лет, пройдя трудовой путь от прос­того рабочего до мастера. В его трудовой книжке всего две записи: «Принят» и «Уволен».

Кроме Матвея Артемьевича все тяготы войны прошли и его два брата: старший Федор участвовал в прорыве блокады Ленинграда, средний – Игнатий – был артиллеристом и воевал с младшим Матвеем на одном фронте. Братьев уже нет в живых, как и большинства друзей-фронтовиков. Тяжело вспоминать Матвею Артемьевичу все, что выпало на долю их поколения, и он желает лишь одного – чтобы потомки ценили и берегли мир.