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На дорожке, где побеждал отец...
Юрий Лифинцев
В конечном итоге сработали на отлично: тренеры подготовили самый сильный за последние годы состав трехлетних и старше скакунов, организаторы предусмотрели все, что нужно для состязаний на дистанции 2 400 м. Не пожалела тепла и безветрия «небесная канцелярия»… Состав действительно получился на зависть другим ипподромам. Под первым номером предстояло выступить победителю недавнего розыгрыша на Приз ЭКСПО в Астане рыжему жеребцу Карнеу, пятый номер красовался на боку у победителя Казахстанского дерби-2017 Мэйк Мемориса, а девятая ячейка в стартовом боксе досталась прошлогоднему триумфатору Приза Президента РК гнедому жеребцу Кумания. Не раз в нынешнем году выигрывали награды и другие четвероногие участники скачки.