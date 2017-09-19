​На дорожке, где побеждал отец...

В конечном итоге сработали на отлично: тренеры подготовили самый сильный за последние годы состав трехлетних и старше скакунов, организаторы предусмотрели все, что нужно для состязаний на дистанции 2 400 м. Не пожалела тепла и безветрия «небесная канцелярия»… Состав действительно получился на зависть другим ипподромам. Под первым номером предстояло выступить победителю недавнего розыгрыша на Приз ЭКСПО в Астане рыжему жеребцу Карнеу, пятый номер красовался на боку у победителя Казахстанского дерби-2017 Мэйк Мемориса, а девятая ячейка в стартовом боксе досталась прошлогоднему триумфатору Приза Президента РК гнедому жеребцу Кумания. Не раз в нынешнем году выигрывали награды и другие четвероногие участники скачки.

Очередной день испытаний чистокровных лошадей начался с розыгрыша Приза Жетысуского района для скакунов до двух лет. А два года для разномастных спортсменов – время не только мужания, но и, как сообщил информатор, «знакомства с хлыс­том». Наездники усердствовать в преподавании «нового предмета» не стали, может быть, поэтому победивший рыжий жеребец Бейбарс опередил серебряного призера аж на четыре корпуса. А в седле в это время находился один из героев нынешнего сезона Бахтияр Таалайбек уулу, выигравший в 2017-м немало скачек, в том числе и самую престижную – Казахстанское дерби.

Бахтияр стал победителем и во второй скачке – на Приз Критериум, занял второе место в розыгрыше Кубка Майлеров… Многие заранее отдавали главную награду скакового дня и всего сезона кыргызскому жокею, работающему на Алматинском ипподроме. Тем более что бороться за самый солидный призовой «куш» он выехал на красавце-медалисте Мэйк Меморисе. На первых четырехстах метрах 12 скакунов неслись, что называется, «ноздря в ноздрю», а после последнего поворота зрителям стало ясно, что победителя определят последние метры.

Первым финишный створ пересек выехавший на старт последним, под 12-м номером, гнедой жеребец Мырза Торы, которым управлял жокей Центрального московского ипподрома Урмат Кожомжаров. Сразу после награждения обладатель Приза Президента Казахстана дал нашей газете небольшое интервью. Любопытно, что в 80-х годах отец Урмата – Рамиль Кожомжаров – не раз участвовал на скачках на Алматинском ипподроме, даже побеждал в дерби. А Урмат приезжал летом в Астану, выступал в столице во время розыгрыша Приза ЭКСПО, причем на этой же лошади. Но тогда дела у них не заладились, а сейчас…

– Знаете, мне 12-м колесом ехать было легко, – улыбнулся Кожомжаров. – Даже несмотря на то что она, эта дорожка, самая дальняя, но ехать пришлось по тропинке. На финишную прямую выезжал третьим, увидел, что соперники не выдерживают скорости. Чуть-чуть «надавил» на лошадь, и она вышла вперед, закончив дистанцию первой. Перед стартом опасался всех, соперники были очень достойные. Рад, что первый же старт на Алматинском ипподроме у меня получился победным. Отец, если б дожил до этого, мной бы гордился. А сейчас порадуются моя мама, старший брат, многочисленные друзья-москвичи…