На достоверный подсчет голосов на выборах президента Казахстана надеются наблюдатели

По мнению наблюдателей, в Казахстане и в правовом, и в практическом плане созданы все условия для проведения выборов.
Грубые нарушения законодательства на избирательных участках не были замечены. Такое заявление сделала председатель ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
«Мы сегодня посетили ряд участков и обменялись данными с нашими наблюдателями от Кыргызстана, которые наблюдают за ходом выборов в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области. Как вы знаете, регион лидирует по явке избирателей. И наши наблюдатели отмечают очень большую активность граждан – люди в хорошем настроении приходят на участки, некоторые даже целыми семьями. Наши наблюдатели из Туркестанской области отмечают очень хорошую организацию», - сказала председатель ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова.
Она отметила, что в Казахстане и в правовом, и в практическом плане созданы все условия для проведения выборов.
«Мы не наблюдали грубых нарушений законодательства, какого-либо вмешательства в деятельность комиссии, процесс голосования на участках… Мы отмечаем, что выборы проходят в спокойной стабильной обстановке, открыто, гласно. Мы надеемся, что они завершатся достоверным подсчетом итогов голосования, народ выберет достойного кандидата и даст мандат доверия избранному главе государства», - резюмировала глава ЦИК Кыргызстана.
В свою очередь председатель ЦИК Азербайджана Мазаир Панахов указал на то, что выборы на всех участках, где они проводили наблюдение, проходили нормально.
«Поскольку мы являемся специалистами в области организации выборов, я не могу не остановиться на некоторых основных моментах, необходимых для того, чтобы выборы прошли на нормальном уровне. Прежде всего, это условия для членов комиссии – они состоят в том, что все участки должны быть оснащены всеми необходимыми атрибутами, чтобы избиратель мог свободно явиться туда и пройти процедуру – все было на подобающем уровне», - заметил он.
Отметил он и правильный выбор помещений для выборов и достаточное количество кабин, что позволило избежать очередей.
«Самое главное, люди с большой уверенностью шли на выборы. Казахстанский народ ощущает себя на другой стадии - он перешел на тот уровень, когда люди голосуют с пониманием того, что от их выбора зависит судьба народа. С большим удовольствием хочу отметить тот факт, что было из кого выбирать – шесть кандидатов, и с большим удовлетворением хочу подчеркнуть, что двое из них - представительницы прекрасного пола. Это тоже о многом говорит. Это один из атрибутов демократических выборов», - резюмировал спикер.