На достоверный подсчет голосов на выборах президента Казахстана надеются наблюдатели

По мнению наблюдателей, в Казахстане и в правовом, и в практическом плане созданы все условия для проведения выборов.

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Грубые нарушения законодательства на избирательных участках не были замечены. Такое заявление сделала председатель ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы сегодня посетили ряд участков и обменялись данными с нашими наблюдателями от Кыргызстана, которые наблюдают за ходом выборов в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области. Как вы знаете, регион лидирует по явке избирателей. И наши наблюдатели отмечают очень большую активность граждан – люди в хорошем настроении приходят на участки, некоторые даже целыми семьями. Наши наблюдатели из Туркестанской области отмечают очень хорошую организацию», - сказала председатель ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова.

Она отметила, что в Казахстане и в правовом, и в практическом плане созданы все условия для проведения выборов.

«Мы не наблюдали грубых нарушений законодательства, какого-либо вмешательства в деятельность комиссии, процесс голосования на участках… Мы отмечаем, что выборы проходят в спокойной стабильной обстановке, открыто, гласно. Мы надеемся, что они завершатся достоверным подсчетом итогов голосования, народ выберет достойного кандидата и даст мандат доверия избранному главе государства», - резюмировала глава ЦИК Кыргызстана.

В свою очередь председатель ЦИК Азербайджана Мазаир Панахов указал на то, что выборы на всех участках, где они проводили наблюдение, проходили нормально.

«Поскольку мы являемся специалистами в области организации выборов, я не могу не остановиться на некоторых основных моментах, необходимых для того, чтобы выборы прошли на нормальном уровне. Прежде всего, это условия для членов комиссии – они состоят в том, что все участки должны быть оснащены всеми необходимыми атрибутами, чтобы избиратель мог свободно явиться туда и пройти процедуру – все было на подобающем уровне», - заметил он.

Отметил он и правильный выбор помещений для выборов и достаточное количество кабин, что позволило избежать очередей.

«Самое главное, люди с большой уверенностью шли на выборы. Казахстанский народ ощущает себя на другой стадии - он перешел на тот уровень, когда люди голосуют с пониманием того, что от их выбора зависит судьба народа. С большим удовольствием хочу отметить тот факт, что было из кого выбирать – шесть кандидатов, и с большим удовлетворением хочу подчеркнуть, что двое из них - представительницы прекрасного пола. Это тоже о многом говорит. Это один из атрибутов демократических выборов», - резюмировал спикер.