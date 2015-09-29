Рухани Жаңғыру На древней земле Алтая Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

В Семее страницы дневника путешествия заполнились рассказами местных ученых и археологов о ключевых этапах исторического прошлого города, который через три года отметит 300-летие. Богатый материал о редких памятниках истории, культуры и архитектуры Семея передали членам экспедиции сотрудники областного историко-краеведческого музея, универсальной библиотеки им. Абая, а также представители городского Дома дружбы.



– Это был крупный торговый центр на Великом шелковом пути. В 1728 году, спустя 10 лет после основания Семипалатинской военной крепости, географическое положение которой способствовало бурному развитию торговли в этих местах, здесь создали собственный таможенный пост, – рассказал участникам экспедиции Александр Пашенцев, доцент кафедры истории СГУ им. Шакарима.



Из Семея участники похода направились в областной центр, где их встречали представители научного сообщества и этнокультурных объединений региона. После встречи в областном Доме дружбы членов историко-культурной экспедиции решили удивить уникальным памятником древности – святилищем "Ак-Баур", где практически на каждом камне можно найти петроглифы, относящиеся к эпохе энеолита (V–III тысячелетия до н. э.) и бронзы.



Согласно научным гипотезам, исследователи называют один из самых ярких и загадочных памятников культуры прошлого астрологическим комплексом, в котором проводились астрономические наблюдения, определялись дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния.



– Безусловно, это очень древнее святилище, но, несмотря на возрастающий интерес к памятнику, систематизированных научных знаний о нем, как об археологическом комплексе, чрезвычайно мало, – говорит научный сотрудник областного природно-ландшафтного музея-заповедника Галина Петенева. – Одна эпоха сменяла другую, но люди неизменно возвращаются сюда. Сегодня перед учеными стоит задача заново исследовать эти территории.



Обнаруженные здесь так называемые "курганы с усами" представляют собой особую разновидность памятников древних номадов и являются достаточно редкими в Казахстане. Наибольшую уникальность Ак-Бауру придают древние наскальные рисунки, сделанные темно-коричневой охрой, которых в Казахстане очень мало.



Участникам экспедиции передан богатейший материал о древнейшем очаге цивилизации, территория которого, а это свыше 70 тыс. га земли, в 2011 году взята под охрану государства. Более того, в настоящее время ведутся работы по строительству музея под открытым небом. Он предполагает не только консервацию и непосредственную охрану Ак-Баура, но и его полномасштабную реконструкцию.



– Подобные экспедиции, в ходе которых приобретаются более глубокие знания о родной земле, несут огромный патриотический и воспитательный заряд для нашей молодежи, – считает заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана ВКО Еркинбек Аязбаев.



Следующей остановкой участников республиканской историко-культурной экспедици "Ұлы дала Елi" стал Аягозский район, на территории которого находится множество древних памятников истории нашего государства. Вчера состоялась передача символа эстафеты – книги-дневника – представителям Алматинской области.