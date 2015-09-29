Рухани Жаңғыру
На древней земле Алтая
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
В Семее страницы дневника путешествия заполнились рассказами местных ученых и археологов о ключевых этапах исторического прошлого города, который через три года отметит 300-летие. Богатый материал о редких памятниках истории, культуры и архитектуры Семея передали членам экспедиции сотрудники областного историко-краеведческого музея, универсальной библиотеки им. Абая, а также представители городского Дома дружбы.

– Это был крупный торговый центр на Великом шелковом пути. В 1728 году, спустя 10 лет после основания Семипалатинской военной крепости, географическое положение которой способствовало бурному развитию торговли в этих местах, здесь создали собственный таможенный пост, – рассказал участникам экспедиции Александр Пашенцев, доцент кафедры истории СГУ им. Шакарима.

Из Семея участники похода направились в областной центр, где их встречали представители научного сообщества и этнокультурных объединений региона. После встречи в областном Доме дружбы членов историко-культурной экспедиции решили удивить уникальным памятником древности – святилищем "Ак-Баур", где практически на каждом камне можно найти петроглифы, относящиеся к эпохе энеолита (V–III тысячелетия до н. э.) и бронзы.

Согласно научным гипотезам, исследователи называют один из самых ярких и загадочных памятников культуры прошлого астрологическим комплексом, в котором проводились астрономические наблюдения, определялись дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния.

– Безусловно, это очень древнее святилище, но, несмотря на возрастающий интерес к памятнику, систематизированных научных знаний о нем, как об археологическом комплексе, чрезвычайно мало, – говорит научный сотрудник областного природно-ландшафтного музея-заповедника Галина Петенева. – Одна эпоха сменяла другую, но люди неизменно возвращаются сюда. Сегодня перед учеными стоит задача заново исследовать эти территории.

Обнаруженные здесь так называемые "курганы с усами" представляют собой особую разновидность памятников древних номадов и являются достаточно редкими в Казахстане. Наибольшую уникальность Ак-Бауру придают древние наскальные рисунки, сделанные темно-коричневой охрой, которых в Казахстане очень мало.

Участникам экспедиции передан богатейший материал о древнейшем очаге цивилизации, территория которого, а это свыше 70 тыс. га земли, в 2011 году взята под охрану государства. Более того, в настоящее время ведутся работы по строительству музея под открытым небом. Он предполагает не только консервацию и непосредственную охрану Ак-Баура, но и его полномасштабную реконструкцию.

– Подобные экспедиции, в ходе которых приобретаются более глубокие знания о родной земле, несут огромный патриотический и воспитательный заряд для нашей молодежи, – считает заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана ВКО Еркинбек Аязбаев.

Следующей остановкой участников республиканской историко-культурной экспедици "Ұлы дала Елi" стал Аягозский район, на территории которого находится множество древних памятников истории нашего государства. Вчера состоялась передача символа эстафеты – книги-дневника – представителям Алматинской области.

Популярное

Все
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 августа
И ТЭЦ готовы даром передать
Почему у трех врачей разный диагноз?
Побережью нужна безопасность. Алаколь со стороны области Абай
Тайна письма Абая
Отдых на Алаколе. Область Жетысу
Зона заработка
Созвучие великих
Контроль над вирусами
На ремонт и уголь деньги есть
Не оставляйте детей одних!
Информация в помощь
Не отклоняясь от графика поставок
Отдых совместили с учебой
Пусть музыка звучит!
Битвы за четвертьфинал
Дорога к храму
Грязная история
Подземные моря Уфы Ахмедсафина
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Продам ботинки детские, неношеные…
Полицейского убили в Актау
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Новая жизнь Второго Павлодара
"Редкий случай, когда общественные слушания прошли по-настоящему"
Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?
Казахстан устанавливает безвизовый режим с еще одной страной
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Подкралась старость незаметно
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
Извилистые пути туристических троп
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Рухани Жаңғыру
Чем известна легендарная казахстанская крепость Аккесене
Рухани Жаңғыру
Полвека назад начались крупномасштабные раскопки на городищ…
Рухани Жаңғыру
В зале Улуг Улуса в Национальном музее РК собрано множество…
Рухани Жаңғыру
Марат Тажин провел заседание нацкомиссии по реализации "Рух…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]