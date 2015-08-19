На древней земле Туркестана

Сергей ГОРБУНОВ
фото из архива
Организационную поддержку поездке, проведенной в рамках празднования 550-летия Казахского ханства и 20-летия Ассамблеи народа Казахстана, оказал акимат города, финансовую – ТОО «Евразийская группа». В состав делегации вошло 20 человек. Знакомство с Туркестаном началось с посещения мавзолеев Арыстанбаб, который находится недалеко от села Шаульдер и городища Отрар, и Гаухар ана, дочери Ходжи Ахмеда Ясави.
Мавзолей самого Ходжи Ахмеда Ясави, как отметила редактор городской газеты «Новый путь» Сабира Сагинай, поразил их своим размахом. Его величественный силуэт виден за десятки километров. «Мы также посетили подземную мечеть, восточные бани, государственный историко-краеведческий музей «Әзірет Сұлтан» и были поражены увиденным. В Туркестане отдали дань уважения нашим предкам, поклонились святым местам», – сказала журналист.
Другие участницы поездки отметили, что получили невероятный духовный заряд, почувствовали энергетику земли Туркестана, ощутили дыхание истории, знакомясь с мастерством искусных зодчих, которые стремились передать потомкам высокую культуру, трепетное уважение и любовь к родной земле.

