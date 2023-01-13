На двух берегах

Расскажем подробнее: в 2013–2014 годах в областном центре был разработан проект детальной планировки левого берега Сырдарьи. В 2014-м началось строительство нового городского моста по улице Муратбаева, который был сдан в 2016-м и соединил старую часть Кызылорды с новым его районом, а также обеспечил прямой въезд транспорта в город с международного коридора Западная Европа – Западный Китай.

Предпосылкой для столь масштабного проекта стал ряд объективных причин, в том числе интенсивное социально-экономическое и индустриальное развитие региона, воссоздание исторических маршрутов Великого шелкового пути (трассы Западная Европа – Западный Китай), демо­графия (молодое население и, как следствие, высокие показатели рождаемости), миграция сельских жителей в город, а также необходимость в короткой дороге между Старым городом, пригородными поселками и продовольственным поясом Кызылорды.

В 2017 году в соответствии с утвержденным генеральным планом на левобережной части Сырдарьи в Кызылорде начато, собственно, строительство нового городского сегмента, который пока так и называется – левобережье.

Левобережье в Кызылорде – это 1 532 га общей территории, из которых 367 га отведено под рекреационные зоны, 537 – под жилой фонд. 190 га занимают торговые и офисные здания, 270 – объекты социальной инфраструктуры.

К 2025 году здесь вырастет благоустроенный комфортный для жизни квартал, в котором планируется возвести более трех миллионов квадратных метров жилья, причем один миллион – в рамках первого этапа проекта, благодаря чему 50 тыс. кызылординцев будут обеспечены новыми квартирами.

В целом же к концу реализации проекта на левобережье появятся 11 новых микрорайонов для более 155 тыс. жителей. Кстати, микрорайоны на левобережье украсят 9- и 12-этажные жилые дома. Доселе здания такой высотности в городе не строили.

Кроме того, проектом преду­смотрено строительство на левом берегу Сырдарьи 16 школ, 12 детских садов, четырех учреждений здравоохранения, в том числе многопрофильной больницы на 300 коек с поликлиникой на 100 посещений, центра семейной медицины, областного центра крови.

Будет построено новое здание для областного музыкально-драматического театра, Дворец бракосочетаний, стадион для хоккея на траве, школа физико-математического направления, крытый социальный рынок.

– Строительство центра крови стало возможным при поддержке Министерства здравоохранения, – рассказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев. – Проект финансируется из средств республиканского бюджета. Медицинское учреждение будет оснащено всем необходимым оборудованием. Строительство многопрофильной больницы на 300 мест с поликлиникой на 100 посещений в смену начнется уже в будущем году.

За счет благотворителей в Новой Кызылорде уже стартовало строительство центра семейных ценностей «Анаға тағзым».

Как сообщили в акимате области, новый объект будет включать в себя специальные помещения для обучения девушек искусству правильно одеваться, ведению быта и встрече гостей. Также здесь будут оборудованы места для любителей поэзии и литературы, студия дизайна и танцевальный центр, кабинеты поддержки молодой семьи. В проект вкладывает деньги местный предприниматель, меценат Марат Дуйсенбаев.

Сегодня на левом берегу Сырдарьи в Кызылорде уже построен главный корпус университета «Болашак», молодежный ресурс­ный центр с IT-парком, детский сад на 320 мест, частная школа на 700 мест, десятки многоэтажных жилых домов. И конечно, стоит рассказать об особом строении на левобережье, которое возвели одним из первых.

По архивным чертежам в городе воссоздано здание Казахского центрального исполнительного комитета. Именно в таком строении в 1925 году было принято историческое решение о пере­именовании Киргизской АССР в Казахскую АССР.

Когда его отстроили, сначала тут разместили Центр духовного возрождения «Рухани жаңғыру» и городской музей. А через пару лет передали здание неправительственным организациям региона.

По замыслу застройщиков, особую красоту Новому городу на левом берегу должен добавить проект, реализуемый под названием «Бульвары цветов». Это несколько бульваров, а также массив зеленых насаждений и цветочных композиций. Здесь же оборудуют детские и спортивные площадки, установят фонтаны, откроют несколько летних бассейнов.

Кстати, если при вводе в строй первых домов новоселы опасались, как они будут жить в новом квартале, который только формируется, то сейчас никто из очередников не боится, что получит жилье на левобережье. Исправно ходят автобусы. Нет проблем с водой и теплом, газом.

В числе обладателей квартир в Новой Кызылорде – Зейнулла Алимбетов, ждавший своего ­жилья более 10 лет.

– Я многодетный отец, воспитываю четверых детей, – рассказал глава семейства. – Работаю охранником в частной фирме. Долгие годы мы скитались по съемным углам. Больше половины зарплаты уходило на аренду. Теперь наша семья очень счастлива, мы получили новую, уютную и светлую квартиру.

Кстати, обладателями новых квартир на левобережье стали и граждане, стоявшие в отдельной очереди на жилье, – это 50 семей, проживавших ранее в аварийных домах. Для них специально в рамках государственной программы «Нұрлы жер» построили многоэтажку в новом квартале.

По информации акимата области, строило дом ТОО «Данекер», компания-подрядчик с большим опытом работы.

Радости горожан, переехавших, наконец, из ветхих строений в новые квартиры, не было предела. Впрочем, за них радовался весь город.