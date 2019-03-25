​На двух площадях

Праздник открылся красочным театрализованным представлением «Ұлы Дала мекенім!», в котором были задействованы лучшие творческие коллективы и танцевальные группы региона.

В своем выступлении аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев подчеркнул, что Наурыз мейрамы сохранился в памяти народа и вернулся к нам вместе с долгожданной независимостью государства. Он также сообщил: в Кокшетау улица М. Горького совместным решением областного маслихата и областного акимата переименована в прос­пект ­Нурсултана Назарбаева.

– Это достойная оценка деятельности Первого Президента страны, – отметил руководитель региона.

Помимо традиционного концерта «Наурыз мереке», в программу праздника вошли ставшие популярными в последнее время «Домбра Party», «Қымыз фестивалі», «Бауырсақ Party». В установленных на площадях юртах гостей потчевали наурыз-коже, пловом, баурсаками и другими праздничными угощениями. Все желающие смогли попробовать свои силы в различных состязаниях, победители и призеры получили ценные призы.

Одним из запомнившихся моментов праздника стала раздача подарков во время театрализованного представления. В их чис­ло вошли более тысячи ростков в стаканчиках, полтонны яблок, 1 000 л наурыз-коже, баурсаки, а также свыше 5 000 подарочных наборов для детей.

В завершение мероприятия в небо были запущены сотни шаров, символизирующих мир и согласие в нашей стране, а затем начался праздничный концерт.

Надо сказать, что празднование в Кокшетау ознаменовалось рядом событий. В частности, по просьбе местных властей в этот день хозяева ресторанов и кафе в качестве праздничного бонуса предлагали своим посетителям бесплатно отведать блюда казахской кухни. Одной из первых эту инициативу поддержала хозяйка кафе «Пирамида», директор ТОО «Дастархан», депутат областного маслихата Елена Мащинская.

В маршрутных автобусах в этот день горожан и гостей областного центра ждали музыкальные поздравления.