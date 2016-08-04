​На двух Вуэльтах

А шестой этап многодневной велогонки Volta a Portugal (Ламегу – Визеу, 153,2 км) быстрее всех преодолел испанец Висенто Гарсиа де Матеос, выступающий за Louletano. Молодые казахстанские спортсмены из команды Astana Citi и на этом отрезке пути о себе громко не заявили, лучшим среди наших земляков был Сергей Лущенко, занявший 42-е место.

Зато временами блистает на дорогах Португалии бывший гонщик «Астаны» Франческо Гавацци. Сейчас он крутит педали за Androni Giocаttoli. Выйдя победителем третьего этапа, Франческо занял еще и третье место на шестом отрезке пути. Впрочем, в генеральной классификации он пока ничуть не лучше казахстанских гонщиков, занимая 26-ю строчку промежуточного протокола.

Утешительные туры

Теннисисты, не попавшие на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и не желающие проводить все ближайшее время возле телевизоров, продолжают колесить по миру и выступать в различных соревнованиях. Конечно, элитных турниров сейчас поменьше, чем до Олимпиады: мужчины соревнуются в Атланте (США), женщины – во Флорианополисе (Бразилия) и в Наньчане (Китай). Зато челлендж-состязаний нынче – хоть пруд пруди.

Казахстанец Андрей Голубев на Grenby Challenger в Канаде в первом круге обыграл индуса Сакет-Сай Мунени – 6:1, 6:2 и в следующем раунде скрестит ракетки с Секу Бангура (США). Удачно стартовал наш Дмитрий Попко на турнире Liberec Challenger в Чехии. Он победил в матче против Денниса Новака из Австрии – 1:6, 6:4, 6:0. На очереди – встреча с россиянином Алексеем Ватутиным.

С победы начала свои выступления в Нонтхабури (Таиланд) Камила Керимбаева, выбившая из дальнейшей борьбы австралийку Нэйкту Бэйнс – 3:6, 6:2, 6:3.

«Барыс» на льду

Астанинский клуб «Барыс» завершает подготовку к VII Международному турниру по хоккею с шайбой на Кубок Президента Казахстана. Эти соревнования пройдут с 8 по 12 августа, в борьбу за главный приз вступят четыре команды Континентальной хоккейной лиги.

Мы уже сообщали о том, что в швейцарском Давосе подопечные главного тренера Андрея Назарова выиграли две контрольные встречи у местной одноименной команды (5:3 и 5:4). А затем там же, в Швейцарии, в городе Скоул, «Барыс» уступил в серии буллитов подмосковному «Витязю» – 4:5. Основное время закончилось при счете 4:4, шайбы в составе казахстанской команды забросили Кевин Даллмэн (13-я минута), Дастин Бойд (25), Евгений Рымарев (35) и Брэндон Боченски (49). До начала президентского турнира, 5 августа, «Барыс» дома проведет еще одну контрольную встречу, на этот раз с дебютантами КХЛ – игроками пекинской команды «Куньлунь Ред Стар».

В Кубке Президента наша команда сыграет с «Куньлунь Ред Стар» (8 августа), новокузнецким «Металлургом» (9 августа) и владивостокским «Адмиралом» (11 августа). Матч за 3-е место и финальный поединок за «золото» состоятся 12 августа.